OTS: DraculaLand / DraculaLand: Mega-Park entsteht im Mutterland des düsteren ...

Bukarest (ots) - HighTech und Grafen-Gruft - unweit des internationalen

Flughafens der rumänischen Hauptstadt Bukarest entsteht der weltweit erste und

größte Touristenkomplex zum Thema Dracula auf einer Fläche von 160 Hektar

sorgfältig konsolidiertem Land. DraculaLand ist eines der ehrgeizigsten

Unterhaltungsprojekte, das in den letzten Jahren in Europa ausschliesslich mit

privatem Kapital entwickelt wurde und ohne öffentliche staatliche Mittel oder

europäische Fonds auskommt. Unter der Koordination des rumänischen Unternehmers

Dragos Dobrescu werden 1 Milliarde in ein Projekt investiert, das verspricht,

weit mehr als nur ein traditioneller Themenpark zu sein und bereits 2027 öffnen

soll.

Die Dimensionen sind beeindruckend. Ein 780.000 Quadratmeter großer Themenpark

mit sechs immersiven Zonen. Eine Arena mit 22.500 Plätzen für Konzerte und

E-Sport-Wettbewerbe. Drei Hotels mit insgesamt 1.200 Zimmern. Ein 50.000

Quadratmeter großer Wasserpark mit einem der größten Wellenbäder Europas. Ein

Luxus-Mode-Outlet, das gemeinsam mit dem Team von The Mall Firenze entwickelt

wurde. Eine professionelle Rennstrecke mit einer Länge von 4,5 Kilometern. Und

ein 15.000 Quadratmeter großes Technologiezentrum, das Platz für mehr als

tausend Arbeitsplätze für Start-ups aus den Bereichen Gaming, künstliche

Intelligenz und digitale Kreativwirtschaft bieten soll.

Von der Seniorenbetreuung bis zur Unterhaltung

Dobrescu bringt umfangreiche Erfahrung in dieses Projekt ein. Als Gründer der

Marke Monolit entwickelte er Vitalitas, das derzeit größte Seniorenpflegezentrum

in Europa und stellte damit seine Fähigkeit, Großprojekte zu realisieren, unter

Beweis. DraculaLand stellte über BNV Advisory ein strategisches Beraterteam

zusammen, dem auch der ehemalige rumänische Ministerpräsident Florin Cîtu

angehört, der dem Projekt hochkarätige Finanz- und Regulierungskompetenz

verleiht.

"DraculaLand ist mehr als ein Themenpark, es ist ein nationales Symbol, das

Rumäniens Fähigkeit unter Beweis stellt, Wahrzeichen von Weltklasse zu

schaffen", erklärte Dobrescu bei der Vorstellung des Projekts. "Dieses Projekt

vereint Tourismus, Technologie, Kultur und Innovation zu einem nachhaltigen

Wirtschaftsmotor, von dem Rumänien über Generationen hinweg profitieren wird.

Die Themenbereiche sind von der reichen gotischen Fantasiewelt inspiriert, die

mit Rumäniens berühmtester Legende verbunden ist: "Transsilvanien" wird

traditionelle Dörfer vor der Kulisse der Karpatenlandschaft nachbilden; "London

Town" verspricht die neblige Atmosphäre des viktorianischen Englands; "Port of

New Orleans" fängt den mystischen Charme Louisianas ein. Die insgesamt über 40

Attraktionen wurden von Creative Studio Berlin entworfen, dessen Portfolio auch

Kooperationen mit dem Europa-Park, Deutschlands größtem Themenpark, umfasst.

Vampire im Metaverse

Mit einem zukunftsweisenden Ansatz haben die Entwickler einen vollständigen

"digitalen Zwilling" geschaffen, eine Metaverse-Version von DraculaLand, die mit

Unreal Engine 5 erstellt wurde. Die Plattform ermöglicht es Zuschauern auf der

ganzen Welt, den Park virtuell zu erleben und an Konzerten und Veranstaltungen

teilzunehmen, die in Echtzeit mit dem physischen Raum synchronisiert sind.

Das digitale Ökosystem umfasst DraculaCoin, einen nativen Token, der nahtlos in

physischen und virtuellen Umgebungen funktioniert, sowie NFT-basierte Systeme

für digitales Eigentum und KI-gestützte Personalisierung. Mit diesem Ansatz

positioniert sich Dracula Land als eine der ersten Unterhaltungsdestinationen

weltweit, die traditionelle physische Unterhaltung vollständig mit

fortschrittlichen digitalen Erlebnissen verbindet.

Acht Jahre Vorbereitung

Das Team von Dobrescu verbrachte acht Jahre damit, 83 Grundstücke zu einem

kompakten 160 Hektar großen Gelände zusammenzufassen, gefolgt von mehr als drei

Jahren Studien und Masterplanung. Das Projekt zog eine beeindruckende Liste

internationaler Partner an: Creative Studio Berlin für das Attraktionsdesign,

Piuarch Milano und The Mall Firenze Team für den Einzelhandel, RB+P für die

Architektur sowie Deloitte und Èsuca Zbârcea & Asociatii für die Finanz- und

Rechtsberatung. Die Genehmigung des Bebauungsplans wird für Mitte 2026 erwartet,

der Baubeginn ist für September desselben Jahres geplant und die Eröffnung wird

bereits für 2027 erwartet.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Das Projekt wird in der Anfangsphase voraussichtlich jährlich rund drei

Millionen Besucher anziehen und über 5.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze

in den Bereichen Tourismus, Technologie und Dienstleistungen schaffen. Die

prognostizierten wirtschaftlichen Auswirkungen belaufen sich auf 5 Milliarden

Euro in den nächsten zehn Jahren, neben erheblichen Steuereinnahmen und

Vorteilen für die regionale Entwicklung.

Für Rumänien ist DraculaLand ein Wahrzeichen, das mit etablierten europäischen

Reisezielen konkurrieren kann, und ein überzeugender Grund für die Millionen von

Touristen, die jedes Jahr Bukarest besuchen, ihren Aufenthalt zu verlängern. Mit

direkter Anbindung an die Autobahn und der Nähe zu einer der pulsierendsten

Hauptstädte Europas wird das Projekt Rumänien fest auf der globalen

Unterhaltungskarte positionieren.

