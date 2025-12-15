OTS: DraculaLand / DraculaLand: Mega-Park entsteht im Mutterland des düsteren ...

|
DraculaLand: Mega-Park entsteht im Mutterland des düsteren Grafen /
Milliardenprojekt des Unternehmers Dragos Dobrescu soll Rumänien in
eine globale Unterhaltungsdestination verwandeln (FOTO)
Bukarest (ots) - HighTech und Grafen-Gruft - unweit des internationalen
Flughafens der rumänischen Hauptstadt Bukarest entsteht der weltweit erste und
größte Touristenkomplex zum Thema Dracula auf einer Fläche von 160 Hektar
sorgfältig konsolidiertem Land. DraculaLand ist eines der ehrgeizigsten
Unterhaltungsprojekte, das in den letzten Jahren in Europa ausschliesslich mit
privatem Kapital entwickelt wurde und ohne öffentliche staatliche Mittel oder
europäische Fonds auskommt. Unter der Koordination des rumänischen Unternehmers
Dragos Dobrescu werden 1 Milliarde in ein Projekt investiert, das verspricht,
weit mehr als nur ein traditioneller Themenpark zu sein und bereits 2027 öffnen
soll.
Die Dimensionen sind beeindruckend. Ein 780.000 Quadratmeter großer Themenpark
mit sechs immersiven Zonen. Eine Arena mit 22.500 Plätzen für Konzerte und
E-Sport-Wettbewerbe. Drei Hotels mit insgesamt 1.200 Zimmern. Ein 50.000
Quadratmeter großer Wasserpark mit einem der größten Wellenbäder Europas. Ein
Luxus-Mode-Outlet, das gemeinsam mit dem Team von The Mall Firenze entwickelt
wurde. Eine professionelle Rennstrecke mit einer Länge von 4,5 Kilometern. Und
ein 15.000 Quadratmeter großes Technologiezentrum, das Platz für mehr als
tausend Arbeitsplätze für Start-ups aus den Bereichen Gaming, künstliche
Intelligenz und digitale Kreativwirtschaft bieten soll.
Von der Seniorenbetreuung bis zur Unterhaltung
Dobrescu bringt umfangreiche Erfahrung in dieses Projekt ein. Als Gründer der
Marke Monolit entwickelte er Vitalitas, das derzeit größte Seniorenpflegezentrum
in Europa und stellte damit seine Fähigkeit, Großprojekte zu realisieren, unter
Beweis. DraculaLand stellte über BNV Advisory ein strategisches Beraterteam
zusammen, dem auch der ehemalige rumänische Ministerpräsident Florin Cîtu
angehört, der dem Projekt hochkarätige Finanz- und Regulierungskompetenz
verleiht.
"DraculaLand ist mehr als ein Themenpark, es ist ein nationales Symbol, das
Rumäniens Fähigkeit unter Beweis stellt, Wahrzeichen von Weltklasse zu
schaffen", erklärte Dobrescu bei der Vorstellung des Projekts. "Dieses Projekt
vereint Tourismus, Technologie, Kultur und Innovation zu einem nachhaltigen
Wirtschaftsmotor, von dem Rumänien über Generationen hinweg profitieren wird.
Die Themenbereiche sind von der reichen gotischen Fantasiewelt inspiriert, die
mit Rumäniens berühmtester Legende verbunden ist: "Transsilvanien" wird
traditionelle Dörfer vor der Kulisse der Karpatenlandschaft nachbilden; "London
Town" verspricht die neblige Atmosphäre des viktorianischen Englands; "Port of
New Orleans" fängt den mystischen Charme Louisianas ein. Die insgesamt über 40
Attraktionen wurden von Creative Studio Berlin entworfen, dessen Portfolio auch
Kooperationen mit dem Europa-Park, Deutschlands größtem Themenpark, umfasst.
Vampire im Metaverse
Mit einem zukunftsweisenden Ansatz haben die Entwickler einen vollständigen
"digitalen Zwilling" geschaffen, eine Metaverse-Version von DraculaLand, die mit
Unreal Engine 5 erstellt wurde. Die Plattform ermöglicht es Zuschauern auf der
ganzen Welt, den Park virtuell zu erleben und an Konzerten und Veranstaltungen
teilzunehmen, die in Echtzeit mit dem physischen Raum synchronisiert sind.
Das digitale Ökosystem umfasst DraculaCoin, einen nativen Token, der nahtlos in
physischen und virtuellen Umgebungen funktioniert, sowie NFT-basierte Systeme
für digitales Eigentum und KI-gestützte Personalisierung. Mit diesem Ansatz
positioniert sich Dracula Land als eine der ersten Unterhaltungsdestinationen
weltweit, die traditionelle physische Unterhaltung vollständig mit
fortschrittlichen digitalen Erlebnissen verbindet.
Acht Jahre Vorbereitung
Das Team von Dobrescu verbrachte acht Jahre damit, 83 Grundstücke zu einem
kompakten 160 Hektar großen Gelände zusammenzufassen, gefolgt von mehr als drei
Jahren Studien und Masterplanung. Das Projekt zog eine beeindruckende Liste
internationaler Partner an: Creative Studio Berlin für das Attraktionsdesign,
Piuarch Milano und The Mall Firenze Team für den Einzelhandel, RB+P für die
Architektur sowie Deloitte und Èsuca Zbârcea & Asociatii für die Finanz- und
Rechtsberatung. Die Genehmigung des Bebauungsplans wird für Mitte 2026 erwartet,
der Baubeginn ist für September desselben Jahres geplant und die Eröffnung wird
bereits für 2027 erwartet.
Wirtschaftliche Auswirkungen
Das Projekt wird in der Anfangsphase voraussichtlich jährlich rund drei
Millionen Besucher anziehen und über 5.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze
in den Bereichen Tourismus, Technologie und Dienstleistungen schaffen. Die
prognostizierten wirtschaftlichen Auswirkungen belaufen sich auf 5 Milliarden
Euro in den nächsten zehn Jahren, neben erheblichen Steuereinnahmen und
Vorteilen für die regionale Entwicklung.
Für Rumänien ist DraculaLand ein Wahrzeichen, das mit etablierten europäischen
Reisezielen konkurrieren kann, und ein überzeugender Grund für die Millionen von
Touristen, die jedes Jahr Bukarest besuchen, ihren Aufenthalt zu verlängern. Mit
direkter Anbindung an die Autobahn und der Nähe zu einer der pulsierendsten
Hauptstädte Europas wird das Projekt Rumänien fest auf der globalen
Unterhaltungskarte positionieren.
