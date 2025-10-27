|
27.10.2025 10:09:38
OTS: Helaba / Thüringen im Aufwind
Thüringen im Aufwind
Frankfurt am Main (ots) -
- Helaba erwartet für Thüringen Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent im laufenden
Jahr
- Konsumgetriebener Aufschwung folgt im kommenden Jahr
- Deutschland und Thüringen wachsen 2026 um 1,8 Prozent
(nicht-kalenderbereinigt)
- Helaba begleitet die thüringische Wirtschaft und die Thüringer Sparkassen als
starke Partnerin im Transformationsprozess
Die Wirtschaft Thüringens zeigt sich im laufenden Jahr widerstandsfähiger als
der Bundesdurchschnitt und wächst stärker. Während die deutsche Wirtschaft
insgesamt noch weitgehend stagniert und erst ab 2026 mit einer deutlichen
Expansion zu rechnen ist, dürfte das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen bereits
im laufenden Jahr um 0,6 Prozent (nicht-kalenderbereinigt) wachsen. Für das
kommende Jahr erwartet Helaba Research & Advisory sowohl für Thüringen als auch
bundesweit ein Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent.
"Als Landesbank für Thüringen freuen wir uns über diese positive Entwicklung",
betont Frank Dehnke, designiertes Helaba-Vorstandsmitglied und verantwortlich
für den Standort Erfurt, bei einem Pressegespräch in Erfurt. "Wir sind stolz,
mit unserem gesamten Produktportfolio die thüringische Wirtschaft und die
Thüringer Sparkassen als starke Partnerin im laufenden Transformationsprozess
erfolgreich zu begleiten und zu unterstützen."
Entscheidend für die positive Entwicklung in Thüringen ist die im
Bundesdurchschnitt vergleichsweise geringe Abhängigkeit der Unternehmen von der
Auslandsnachfrage. "In Zeiten zunehmenden Protektionismus erweist sich diese
Ausrichtung auf das Inland als stabilisierend", erläutert Dr. Gertrud Rosa
Traud, Chefvolkswirtin der Helaba.
Für Deutschland insgesamt zeichnet sich ein konjunktureller Aufschwung ab. Für
2026 prognostiziert Helaba Research & Advisory ein reales Wirtschaftswachstum
von 1,8 Prozent. "Dieser Zuwachs wird primär durch eine Belebung der privaten
Konsumausgaben getragen", so Dr. Traud. Die deutschen Verbraucherinnen und
Verbraucher hätten sich zunehmend vom Inflationsschock der vergangenen Jahre
erholt. "Die realen Einkommen steigen wieder. Die Kaufkraft nimmt damit wieder
zu", fasst Dr. Traud zusammen.
Zudem sorgen die von der Bundesregierung beschlossenen Fiskalpakete für einen
Wachstumsimpuls. Diese Maßnahmen stärken sowohl den Staatskonsum als auch die
öffentlichen Investitionen, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zusätzlich
belebt. Thüringen plant mit den angekündigten Mitteln aus dem Sondervermögen die
öffentlichen Investitionen zu stützen. "Dies dürfte auch in Thüringen den
Wachstumsimpuls verstärken", erwartet Dr. Traud.
