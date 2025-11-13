OTS: Lidl / Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / ...

Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / Bis

Bad Wimpfen (ots) - Lidl und Galeria bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und

setzen damit ein klares Zeichen für die zukunftsorientierte Entwicklung urbaner

Räume. Im Rahmen des Fachmarktimmobilien-Kongresses in Düsseldorf hat Vanessa

Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement der Lidl Immobilien

Dienstleistung GmbH & Co. KG, heute die weitere Zusammenarbeit zwischen Lidl und

Galeria bekanntgegeben. Nach den bereits realisierten Filialen in Berlin am

Kurfürstendamm und Hermannplatz folgen bis Ende 2026 vier weitere Standorte in

Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart.

Erfolgsmodell für urbane Entwicklung

Die Zusammenarbeit mit Galeria steht exemplarisch für die Immobilien-Strategie

von Lidl in Deutschland: Gemeinsam mit Partnern entwickelt das Unternehmen

flexible Filialkonzepte, die sich intelligent in bestehende urbane Strukturen

einfügen. Ziel ist es, durch moderne Nahversorgung Frequenzbringer zu schaffen

und die Lebensqualität in Städten aktiv mitzugestalten.

"Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichen

Flächenentwicklung in urbanen Räumen. Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wie

durch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowie

nachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können", betont Vanessa Hegele.

"Galeria ist das pulsierende Herz der Innenstädte - und mit Partnern wie Lidl

schaffen wir neue Anziehungspunkte mitten im urbanen Leben. Gemeinsam gestalten

wir Orte, an denen Menschen gerne einkaufen, verweilen und sich begegnen. Diese

Verbindung aus moderner Nahversorgung und vielfältigem Einkaufserlebnis stärkt

unsere Standorte und trägt dazu bei, Innenstädte lebendig zu halten", so Tilo

Hellenbock, Geschäftsführer Galeria.

Vier neue Standorte - moderne Filialkonzepte in zentraler Lage:

- Hamburg - Alstertal-Einkaufszentrum

Ab Ende 2025 eröffnet Lidl eine neue Filiale im Galeria-Standort des

Alstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist

über mehrere Ebenen erreichbar - ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem über

Rolltreppen und Aufzüge.

- Stuttgart - Königstraße 6

Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000

Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugang

erfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraße

über einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant.

- Viernheim - Robert-Schuman-Straße 8a

Die neue Filiale in Viernheim wird im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindet

sich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom

Parkplatz aus als auch direkt über die Galeria-Filiale erreichbar. Die

Verkaufsfläche beträgt rund 1.400 Quadratmeter.

- Düsseldorf - Schadowstraße 93

Im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt entsteht bis Ende 2026 eine neue

Lidl-Filiale mit rund 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss des

Galeria-Standortes. Kunden erreichen die Filiale sowohl über einen separaten

Zugang von der Schadowstraße als auch über die Galeria-Fläche. Ergänzend zur

Lidl-Filiale verbleibt am Standort eine Markthalle, die Einkauf, Degustation und

Bistro-Erlebnis auf inspirierende Weise verbindet und diese Adresse zu einem

kulinarischen Treffpunkt in der Düsseldorfer Innenstadt macht.

Alle Standorte verfügen nicht nur über eigene Eingänge, sondern auch über

individuelle Öffnungszeiten, um den Kunden den Einkauf in der Lidl-Filiale zu

den gewohnten Zeiten zu ermöglichen.

Moderne Ausstattung und digitale Services

Die neuen Filialen bieten ein modernes Einkaufserlebnis und ausreichend Platz

für das Sortiment mit rund 4.300 Einzelartikeln, darunter eine große Auswahl an

Frischeprodukten wie Obst, Gemüse, Backwaren und Molkereiartikel. Neben

klassischen Kassen stehen Self-Checkout-Kassen zur Verfügung, die einen

schnellen und flexiblen Einkauf ermöglichen. Hochwertige Materialien und

Holzelemente wie Akustikpaneele sorgen für eine moderne Atmosphäre in den

Innenräumen.

Als zuverlässiger Nahversorger legt Lidl besonderen Wert auf Kundennähe. Die

neuen Filialen liegen genau dort, wo die Kunden sind - in zentraler Lage und gut

erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Fortführung einer erfolgreichen Partnerschaft

Mit der Eröffnung von vier weiteren Standorten setzen Lidl und Galeria ihre

Partnerschaft fort. Bereits 2024 wurden zwei Filialen in Berlin eröffnet - am

Hermannplatz und am Kurfürstendamm. Diese Projekte zeigen, wie durch

intelligente Integration in bestehende Gebäude eine moderne und zuverlässige

Nahversorgung in zentraler Lage realisiert werden kann.

Über Lidl in Deutschland

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl gehört als Teil der Schwarz Gruppe,

beheimatet in Neckarsulm, zu den führenden Unternehmensgruppen im

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund

12.600 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund

100.000 Mitarbeiter in über 3.250 Filialen, 39 Verwaltungs- und

Warenverteilzentren für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen

Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander

kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop

Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien

und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an.

Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für

seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche

Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und

fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen,

Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und

Dialog führen.

Über Galeria

Mit über 185 Millionen Besuchern jährlich und 83 Filialen in rund 70 Städten hat

GALERIA S.à r.l. & Co. KG als größtes Warenhaus in Deutschland stets ein Ziel

vor Augen: Die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken! Vielseitigkeit,

Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dafür eine entscheidende

Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem

Service, zeichnen das innovative und inspirierende Shopping-Erlebnis aus.

GALERIA analysiert ihre Zielgruppen genau und ist deshalb Marktführerin in

Kategorien wie Wäsche, Reisegepäck und Accessoires. Die Markthallen und die

Gastronomie runden das Shoppingangebot in den Warenhäusern ab. Zusätzlich zum

stationären Angebot bietet GALERIA auf ihrem Online-Marktplatz

http://www.galeria.de rund 1.500 Marken an. All das macht GALERIA zu einer der

wichtigsten Einkaufsdestinationen im Herzen der deutschen Innenstädte.

