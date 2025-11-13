|
13.11.2025 16:32:38
OTS: Lidl / Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / ...
Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / Bis
Ende 2026 eröffnen vier weitere Lidl-Filialen in zentralen
Galeria-Standorten (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Lidl und Galeria bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und
setzen damit ein klares Zeichen für die zukunftsorientierte Entwicklung urbaner
Räume. Im Rahmen des Fachmarktimmobilien-Kongresses in Düsseldorf hat Vanessa
Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement der Lidl Immobilien
Dienstleistung GmbH & Co. KG, heute die weitere Zusammenarbeit zwischen Lidl und
Galeria bekanntgegeben. Nach den bereits realisierten Filialen in Berlin am
Kurfürstendamm und Hermannplatz folgen bis Ende 2026 vier weitere Standorte in
Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart.
Erfolgsmodell für urbane Entwicklung
Die Zusammenarbeit mit Galeria steht exemplarisch für die Immobilien-Strategie
von Lidl in Deutschland: Gemeinsam mit Partnern entwickelt das Unternehmen
flexible Filialkonzepte, die sich intelligent in bestehende urbane Strukturen
einfügen. Ziel ist es, durch moderne Nahversorgung Frequenzbringer zu schaffen
und die Lebensqualität in Städten aktiv mitzugestalten.
"Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichen
Flächenentwicklung in urbanen Räumen. Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wie
durch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowie
nachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können", betont Vanessa Hegele.
"Galeria ist das pulsierende Herz der Innenstädte - und mit Partnern wie Lidl
schaffen wir neue Anziehungspunkte mitten im urbanen Leben. Gemeinsam gestalten
wir Orte, an denen Menschen gerne einkaufen, verweilen und sich begegnen. Diese
Verbindung aus moderner Nahversorgung und vielfältigem Einkaufserlebnis stärkt
unsere Standorte und trägt dazu bei, Innenstädte lebendig zu halten", so Tilo
Hellenbock, Geschäftsführer Galeria.
Vier neue Standorte - moderne Filialkonzepte in zentraler Lage:
- Hamburg - Alstertal-Einkaufszentrum
Ab Ende 2025 eröffnet Lidl eine neue Filiale im Galeria-Standort des
Alstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist
über mehrere Ebenen erreichbar - ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem über
Rolltreppen und Aufzüge.
- Stuttgart - Königstraße 6
Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000
Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugang
erfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraße
über einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant.
- Viernheim - Robert-Schuman-Straße 8a
Die neue Filiale in Viernheim wird im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindet
sich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom
Parkplatz aus als auch direkt über die Galeria-Filiale erreichbar. Die
Verkaufsfläche beträgt rund 1.400 Quadratmeter.
- Düsseldorf - Schadowstraße 93
Im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt entsteht bis Ende 2026 eine neue
Lidl-Filiale mit rund 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss des
Galeria-Standortes. Kunden erreichen die Filiale sowohl über einen separaten
Zugang von der Schadowstraße als auch über die Galeria-Fläche. Ergänzend zur
Lidl-Filiale verbleibt am Standort eine Markthalle, die Einkauf, Degustation und
Bistro-Erlebnis auf inspirierende Weise verbindet und diese Adresse zu einem
kulinarischen Treffpunkt in der Düsseldorfer Innenstadt macht.
Alle Standorte verfügen nicht nur über eigene Eingänge, sondern auch über
individuelle Öffnungszeiten, um den Kunden den Einkauf in der Lidl-Filiale zu
den gewohnten Zeiten zu ermöglichen.
Moderne Ausstattung und digitale Services
Die neuen Filialen bieten ein modernes Einkaufserlebnis und ausreichend Platz
für das Sortiment mit rund 4.300 Einzelartikeln, darunter eine große Auswahl an
Frischeprodukten wie Obst, Gemüse, Backwaren und Molkereiartikel. Neben
klassischen Kassen stehen Self-Checkout-Kassen zur Verfügung, die einen
schnellen und flexiblen Einkauf ermöglichen. Hochwertige Materialien und
Holzelemente wie Akustikpaneele sorgen für eine moderne Atmosphäre in den
Innenräumen.
Als zuverlässiger Nahversorger legt Lidl besonderen Wert auf Kundennähe. Die
neuen Filialen liegen genau dort, wo die Kunden sind - in zentraler Lage und gut
erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Fortführung einer erfolgreichen Partnerschaft
Mit der Eröffnung von vier weiteren Standorten setzen Lidl und Galeria ihre
Partnerschaft fort. Bereits 2024 wurden zwei Filialen in Berlin eröffnet - am
Hermannplatz und am Kurfürstendamm. Diese Projekte zeigen, wie durch
intelligente Integration in bestehende Gebäude eine moderne und zuverlässige
Nahversorgung in zentraler Lage realisiert werden kann.
Über Lidl in Deutschland
Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl gehört als Teil der Schwarz Gruppe,
beheimatet in Neckarsulm, zu den führenden Unternehmensgruppen im
Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund
12.600 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund
100.000 Mitarbeiter in über 3.250 Filialen, 39 Verwaltungs- und
Warenverteilzentren für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen
Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander
kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop
Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien
und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an.
Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für
seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche
Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und
fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen,
Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und
Dialog führen.
Pressekontakt:
mailto:presse@lidl.de
07063/931 60 90
Über Galeria
Mit über 185 Millionen Besuchern jährlich und 83 Filialen in rund 70 Städten hat
GALERIA S.à r.l. & Co. KG als größtes Warenhaus in Deutschland stets ein Ziel
vor Augen: Die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken! Vielseitigkeit,
Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dafür eine entscheidende
Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem
Service, zeichnen das innovative und inspirierende Shopping-Erlebnis aus.
GALERIA analysiert ihre Zielgruppen genau und ist deshalb Marktführerin in
Kategorien wie Wäsche, Reisegepäck und Accessoires. Die Markthallen und die
Gastronomie runden das Shoppingangebot in den Warenhäusern ab. Zusätzlich zum
stationären Angebot bietet GALERIA auf ihrem Online-Marktplatz
http://www.galeria.de rund 1.500 Marken an. All das macht GALERIA zu einer der
wichtigsten Einkaufsdestinationen im Herzen der deutschen Innenstädte.
Pressekontakt:
mailto:presse@galeria.de
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6158013
OTS: Lidl
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!