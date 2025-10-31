|
31.10.2025 09:55:38
OTS: MaxSolar GmbH / MaxSolar und Greenvolt Power: Vertiefung der ...
MaxSolar und Greenvolt Power: Vertiefung der strategischen
BESS-Partnerschaft und gemeinsame Ausrichtung auf nachhaltiges
Wachstum in Europa (FOTO)
Traunstein (ots) - MaxSolar GmbH und die Greenvolt Group haben ihre
Partnerschaft im Bereich der Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) weiter
vertieft. Im Rahmen laufender strategischer Gespräche zwischen Vertretern beider
Unternehmen - darunter Jacek Bladek (COO) von Greenvolt Power und Christoph
Strasser (CEO) von MaxSolar - wurden letzte Woche konkrete Schritte für eine
nachhaltige Zusammenarbeit im Hauptsitz von MaxSolar in Traunstein (Bayern)
definiert.
Ziel der Partnerschaft ist es, die umfangreiche Expertise von Greenvolt Power im
Bereich BESS mit dem innovativen Ansatz von MaxSolar zur Integration von
Solarenergie und Speicherlösungen zu kombinieren. Greenvolt Power bringt eine
nachweisliche Erfolgsbilanz mit über 4,7 GW ein, während MaxSolar tiefgehendes
lokales Know-how in der Entwicklung Erneuerbarer Energien sowie einen starken
Fokus auf die effiziente Integration dieser Systeme in das Stromnetz beisteuert.
Diese Zusammenarbeit führt bereits zu Synergien, insbesondere bei der
Beschaffung von Speichersystemen und erzielt konkrete Ergebnisse wie
Kostenoptimierungen, schnellere Bereitstellungszeiten und skalierbare Lösungen
für eine nachhaltige Energiezukunft.
MaxSolar ist besonders stolz auf kommende Projekte, darunter der erste
netzdienliche Speicher in Zusammenarbeit mit Bayernwerk Netze in Bayern - ein
wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und die Energiewende in Deutschland.
"Die laufende Zusammenarbeit unterstreicht erneut die enge und vertrauensvolle
Partnerschaft zwischen Greenvolt Power und uns bei MaxSolar", sagte Christoph
Strasser, CEO von MaxSolar. "Unser gemeinsames Ziel ist es, innovative
Speicherstrategien zu entwickeln, die nicht nur den Übergang zu einer
nachhaltigen Energiezukunft vorantreiben, sondern auch maßgeblich zur
Netzstabilität und Flexibilität beitragen. Wir konzentrieren uns auf
Technologien, die die effiziente Speicherung Erneuerbarer Energien und deren
flexible Integration in das Stromnetz ermöglichen."
"Batteriespeicher sind eines der am schnellsten wachsenden und strategisch
wichtigsten Geschäftsfelder von Greenvolt, mit bereits 4,7 GWh, die in Kürze im
Rahmen unseres umfangreichen Projektportfolios in Betrieb gehen werden. Wir
betrachten Speicher als unerlässlich, um ein flexibleres, widerstandsfähigeres
und dekarbonisiertes Energiesystem aufzubauen. Unsere Zusammenarbeit mit
MaxSolar ermöglicht es uns, technische Expertise mit Marktkenntnis zu verbinden
und Synergien zu schaffen, die unser gemeinsames Wachstum zweifellos
beschleunigen und einen größeren Mehrwert für die erneuerbare Energielandschaft
in Europa liefern werden", betonte Jacek Bladek, COO von Greenvolt Power.
Diese Zusammenarbeit festigt die Grundlage für eine langfristige, erfolgreiche
Partnerschaft, die auch die technologische und wirtschaftliche Rentabilität von
Photovoltaiksystemen in Kombination mit Energiespeicherung stärkt.
Über MaxSolar GmbH:
Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt
sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte
Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung
und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von
Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und
Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent
miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements
(PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit
einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und circa 400
Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.
http://www.maxsolar.com
Über Greenvolt Power
Greenvolt Power, ein Teil der Greenvolt Group - einem weltweit führenden
Unternehmen im Bereich 100% erneuerbare Energien - ist im Bereich Utility-Scale
tätig und spezialisiert sich auf Onshore-Wind, Solarenergie und
Energiespeicherung. Mit umfassender Expertise in der Entwicklung zeichnet sich
das Unternehmen auch in den Bereichen Finanzierung, Bau, Betrieb und
Asset-Management von Großprojekten aus.
Mit einer starken Präsenz in 19 Märkten in Europa, Nordamerika und Asien verfügt
Greenvolt Power über eine aktuelle Projektpipeline von 14,1 GW, von denen 5,1 GW
bis Ende 2025 bereit für den Bau sind. Zudem gehört das Unternehmen zu den
weltweit führenden Entwicklern von Batteriespeicher-Systemen (BESS) mit einer
Pipeline von 4,7 GW.
http://www.power.greenvolt.com
Pressekontakt:
Verena Steindl
Marketing & Communications
MaxSolar GmbH
Tel.: +49 861 21396 621
E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6148814
OTS: MaxSolar GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.