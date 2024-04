OTS: Oikocredit Deutschland / Oikocredit möchte mehr erreichen - Jahreszahlen ...

Oikocredit möchte mehr erreichen - Jahreszahlen 2023 veröffentlicht

Amersfoort, Niederlande (ots) - Die Genossenschaft Oikocredit, die weltweit für

nachhaltige Geldanlage und Entwicklungsfinanzierung tätig ist, veröffentlichte

diese Woche ihr Jahresergebnis für 2023 einschließlich des konsolidierten

Jahresabschlusses für 2023. Die Genossenschaft meldet Erfolge bei der Umsetzung

ihrer Strategie 2022-2026 und ihres neuen Anlagemodells. Sie erweiterte ihr

Entwicklungsfinanzierungsportfolio und erzielte positive Finanzergebnisse. Dabei

wurde wiederum eine bemerkenswerte soziale Wirkung erreicht.

Wichtige Resultate

- Konsolidiertes Nettoergebnis: 1,6 Millionen Euro (2022: 8,5 Millionen Euro)

- Summe konsolidierte Vermögenswerte: 1.156,9 Millionen Euro (2022: 1.253,8

Millionen Euro)

- Gesamtes Mitglieder- und Anlegerkapital: 1.000,8 Millionen Euro (2022: 1.110,7

Millionen Euro)

- Nettoliquidität in Prozent des Gesamtvermögens: 11,3 Prozent (2022: 23,9

Prozent)

- Nettoinventarwert pro Anteil (NAV): 214,03 Euro (2022: 211,79 Euro)

- Entwicklungsfinanzierungsportfolio: 1.084,7 Millionen Euro (2022: 1.007,2

Millionen Euro)

- 540 Partnerorganisationen in 52 Ländern (2022: 519 Partnerorganisationen in 55

Ländern)

- 85 bestehende und potenzielle Partnerorganisationen, die von 1,0 Millionen

Euro für Beratungs- und Schulungsprojekte profitieren (2022: 67; 0,6 Millionen

Euro)

- 48.200 individuelle und institutionelle Anleger*innen (2022: 56.300)

- Vorgeschlagene Dividende: 0,5 Prozent (2022: 0,5 Prozent)

Umsetzung der neuen Strategie

Oikocredit hat das Jahr 2023 in guter Verfassung abgeschlossen und zwei wichtige

Übergangsphasen erfolgreich abgerundet: das erste vollständige Jahr der

Umsetzung unserer gemeinschaftsorientierten Strategie 2022-2026 und die

Möglichkeit der direkten Beteiligung an der internationalen Genossenschaft als

neues Anlageprodukt in den meisten unserer Kapitalbeschaffungsmärkte.

Die Genossenschaft erzielte ein Wachstum ihres

Entwicklungsfinanzierungsportfolios aus Krediten und Kapitalbeteiligungen und

erwirtschaftete ein leicht positives Nettofinanzergebnis, erreichte über ihre

Netzwerkpartner im Bereich des inklusiven Finanzwesens mehr Kund*innen, Frauen,

kleinbäuerlichen Familien und ländliche Gemeinschaften, unterstützte die

Versorgung von mehr Haushalten mit sauberer erneuerbarer Energie, baute ihr

gemeinschaftsorientiertes Portfolio aus und half Partnerorganisationen bei der

Verbesserung ihrer Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance

(ESG).

Externe globale und regionale Faktoren wie Kriege, die Klimakrise,

Naturkatastrophen, sozioökonomische Ungerechtigkeit, politische Unruhen, die

zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich sowie die Anfänge einer hohen Inflation

und hoher Zinssätze machten das Jahr zu einer Herausforderung.

Investitionen mit sozialer Wirkung: unser Entwicklungsfinanzierungsportfolio

Das Kredit- und Kapitalbeteiligungsportfolio von Oikocredit wuchs auf 1.084,7

Millionen Euro im Jahr 2023 (von 1.007,2 Millionen Euro im Jahr 2022). Das

inklusive Finanzwesen, der größte Schwerpunktbereich der Genossenschaft, stieg

auf 833,4 Millionen Euro (2022): 767,9 Millionen Euro), das

Landwirtschaftsportfolio auf 185,8 Millionen Euro (2022: 175,7 Millionen Euro)

und der Bereich erneuerbare Energien auf 58,6 Millionen Euro (2022: 56,0

Millionen Euro). Das neue gemeinschaftsorientierte Portfolio zur Stärkung der

Widerstandsfähigkeit (Investitionen in Bildung, Wohnraum, Wasser und

Abwasserentsorgung sowie Infrastruktur) wuchs auf 57,3 Millionen Euro (2022:

10,7 Millionen Euro).

Der Gesamtbetrag der Kredite und Kapitalbeteiligungen stieg auf dem

afrikanischen Kontinent auf 225,7 Millionen Euro (2022: 189,2 Millionen Euro),

in Asien auf 308,9 Millionen Euro (2022: 289,5 Millionen Euro) und in Süd- und

Mittelamerika und der Karibik auf 507,3 Millionen Euro (2022: 483,4 Millionen

Euro). Das Gesamtkreditvolumen belief sich auf 935,1 Millionen Euro (ohne

Kreditausfallvorsorge) und das Gesamtvolumen der Kapitalbeteiligungen auf 149,6

Millionen Euro (ohne Wertminderungen), gegenüber 862,4 Millionen Euro bzw. 144,8

Millionen Euro im Jahr 2022.

Der Posten ausfallgefährdete Projekte bzw. PAR 90 (der Anteil am

Darlehensportfolio mit Zahlungen, die seit mehr als 90 Tagen überfällig sind)

stieg auf 5,8 Prozent (2022: 3,8 Prozent). Der PAR 90 war im Agrarbereich

besonders hoch, wo Partnerorganisationen keinen Einfluss auf bestimmte externe

Herausforderungen haben, wie beispielsweise die Auswirkungen der Klimakrise und

sich ändernde internationale Vorschriften, die die Rohstoffexporte

benachteiligen. Wir haben die Monitoring- und Unterstützungsmaßnahmen für die

betroffenen Partnerorganisationen intensiviert.

Ergebnisse für Deutschland

Die Genossenschaft erzielte in Deutschland solide Ergebnisse. Zum 01.01.2023

hatte sie ein weltweit vereinheitlichtes Anlagemodell in Form von direkten

Beteiligungen eingeführt und zum 31.05.2023 erfolgreich abgeschlossen. Durch den

Wechsel der treuhänderischen Verwaltung des Kapitals durch die Förderkreise hin

zu direkten Beteiligungen hatte Oikocredit in Deutschland einige Rückkäufe

erwartet. Die tatsächliche Höhe der Rückkäufe lag mit rund 12 Prozent des

Kapitals jedoch weit unter den Erwartungen. "Nach der erfolgreichen Umstellung,

die mit viel Einsatz und starker Zusammenarbeit aller Beteiligten umgesetzt

wurde, können wir uns nun wieder auf unsere Kerntätigkeit konzentrieren:

Oikocredits Wirkung im Globalen Süden stärken und erhöhen", sagt Jessica

Bodmann, Geschäftsführerin von Oikocredit Deutschland.

Insgesamt hatten Ende 2023 24.400 Menschen und Organisationen aus Deutschland in

Oikocredit investiert (2022: 28.200). Das Mitgliederkapital aus Deutschland

betrug 512 Millionen Euro (2022: 593 Millionen Euro), was einem Rückgang von

knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und über die Hälfte des

gesamten Mitgliederkapitals von Oikocredit ausmacht.

"Trotz globaler Krisen wie Klimawandel, Unruhen und Kriegen konnten wir unser

Geschäftsjahr positiv abschließen und unsere soziale Wirkung erhöhen. Wir

blicken optimistisch in die Zukunft und bedanken uns bei allen unseren

Anleger*innen, die sich in diesen bewegten Zeiten mit Menschen im Globalen Süden

solidarisieren", so Jessica Bodmann. Sie ergänzt: "Gleichzeitig motivieren uns

unsere Jahresergebnisse, unsere Anlegerbasis weiter auszubauen und die soziale

Wirkung der Geldanlage bei Oikocredit in Deutschland noch bekannter zu machen.

Denn der Bedarf an nachhaltigen Investitionen in Menschen und Gemeinschaften in

Afrika, Asien und Lateinamerika ist immer noch sehr hoch und nimmt weiter zu."

Soziales Engagement und Beratungs- und Schulungsprojekte

Als Genossenschaft setzen wir uns dafür ein, dass die Bedürfnisse der

Endkund*innen und Gemeinschaften im Mittelpunkt der Investitionstätigkeiten

unserer Partnerorganisationen stehen. 2023 haben wir die ESG-Wertungsliste zum

Agrarbereich revidiert, Online-Veranstaltungen für Partnerorganisationen zum

Thema Kundenschutz veranstaltet, unsere dritte jährliche Kundenerhebung zur

Selbsteinschätzung durchgeführt und unseren jährlichen Wirkungsbericht mit Daten

und Fallstudien zu unserer sozialen Leistung veröffentlicht.

Die neue Oikocredit-Strategie für Beratungs- und Schulungsprojekte legt den

Schwerpunkt auf die Wirkung in strukturell schwachen Gemeinschaften (ländliche

Gebiete, kleinbäuerliche Familien, Frauen und Jugendliche), die Vernetzung von

Partnerorganisationen und die Stärkung lokaler Dienstleistungen zur

Unternehmensentwicklung. In diesem Jahr haben wir 1,0 Millionen Euro für 40

Initiativen im Bereich Beratung und Schulungen für 85 bestehende und künftige

Partnerorganisationen ausgegeben (2022: 0,6 Millionen Euro, 30 Initiativen, 67

bestehende/künftige Partnerorganisationen). Hierzu stellten Geber wie

Institutionen und private Spender*innen 0,8 Millionen Euro zur Verfügung, die

wir hauptsächlich auf die Landwirtschaft, inklusives Finanzwesen und die Arbeit

in Afrika konzentrierten, wobei meist lösungsorientierte Umweltmaßnahmen

unterstützt wurden. 381.000 Euro kamen von der gemeinnützigen Oikocredit

Stiftung Deutschland, die Privatpersonen und Institutionen aus Deutschland durch

Spenden und Zustiftungen ermöglicht, mit ihren finanziellen Ressourcen einen

bleibenden Beitrag zur Überwindung von wirtschaftlicher Benachteiligung in

Ländern des Globalen Südens zu leisten.

Mitglieder, Anleger*innen und Kapitalbeschaffung

Einige Mitgliedsorganisationen sowie ein Teil der Anleger*innen verließen die

Genossenschaft im Laufe des Jahres 2023 oder gaben Investitionen zurück, womit

sich der Trend des Vorjahres fortsetzte. Durch Abgänge sank die Gesamtzahl der

Mitglieder auf 490, wobei wir auch drei neue Mitglieder begrüßen durften. Die

Zahl der Anleger*innen sank auf knapp 48.200 (darunter mehr als 4.700

Organisationen).

Der Nettozufluss an Mitglieder- und Anleger*innenkapital belief sich auf minus

109,9 Millionen Euro (2022: minus 18,3 Millionen Euro). Einen Rückgang hatten

wir angesichts der Einführung unseres neuen Anlagemodells einkalkuliert. Das

gesamte Mitglieder- und Anlegerkapital ist auf 1.000,8 Millionen Euro gesunken

(2022: 1.110,7 Millionen Euro). Wir haben zur Finanzierung der geplanten

Aktivitäten in der laufenden Periode Unterstützungskapital sichergestellt. Der

Nettoinventarwert (NAV) je Beteiligung stieg aufgrund unseres Ergebnisses und

der Änderung der Rechnungslegungsmethode auf 214,03 Euro (2022: 211,79 Euro auf

der Grundlage der neuen Berechnungsmethode).

Unsere Organisation

Oikocredit hat ein hohes Maß an interner Stabilität erreicht. Die

Zusammensetzung des Aufsichtsrats, des Vorstands und des Exekutivausschusses

bleibt 2023 unverändert und die Personalfluktuation geht zurück. Der

Mitgliederrat, das dritte Leitungsorgan der Genossenschaft, begrüßte neue

Mitglieder für die turnusgemäß ausgeschiedenen Mitglieder. Unser Team aus

kompetenten, loyalen und engagierten Mitarbeitenden sowie unsere

organisatorische Wendigkeit und Ausdauer sind eine Quelle unserer Stärke.

Blick in die Zukunft

Wir haben weiterhin das ehrgeizige Ziel, sowohl in quantitativer als auch

qualitativer Hinsicht unsere strategischen Ziele zu erreichen und behalten dabei

das externe Umfeld gut im Auge. Die Einführung des Anlagemodells bei Oikocredit

in weiteren Märkten, die Erhöhung des Mitglieder- und Anlagekapitals durch

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, sowie weitere Verbesserungen der

Dienstleistungen für die Anleger*innen werden 2024 zu den wichtigsten

Prioritäten gehören. Wir freuen uns außerdem darauf, vielversprechende

Investitionsmöglichkeiten im Globalen Süden zu realisieren, wo wir einen großen

Finanzierungsbedarf sehen. Indem wir weiterhin unsere zuverlässigen

Partnerorganisationen unterstützen und mit unseren Förderkreisen

entwicklungspolitische Bildungsarbeit und die Interessenvertretung unserer

Anleger*innen umsetzen, werden wir unser Entwicklungsfinanzierungsportfolio

weiter ausbauen und die Qualität des Portfolios sicherstellen.

Intern konzentrieren wir uns kontinuierlich auf die Digitalisierung und

Automatisierung, um die Dienstleistungen für Mitglieder, Anleger*innen und

Partnerorganisationen zu verbessern. Wir werden der langfristigen Nachhaltigkeit

unseres Geschäftsmodells und unserer Organisationskultur mehr Aufmerksamkeit

widmen und zusätzliche Anstrengungen zur Verbesserung unserer CO2-Bilanz

unternehmen.

Mirjam 't Lam, Managing Director von Oikocredit, erklärt dazu Folgendes:

"Oikocredit hat 2023 gute Ergebnisse erzielt, es kamen weitere

Partnerorganisationen hinzu, unser Kredit- und Kapitalbeteiligungsportfolio

wuchs, die Zahl der Beratungs- und Schulungsprojekte stieg an und unsere soziale

Wirkung verbesserte sich, da wir mehr Frauen und ländliche Gemeinschaften

erreichen und unsere Unterstützung für Energien ausweiten konnten. Der Bedarf an

nachhaltigen Investitionen in Leben, Lebensunterhalt und Gemeinschaften in

Schwellenländern ist sehr hoch und nimmt weiter zu. Wir verfügen über die

Strategie und die Fähigkeiten, Investitionen mit sozialer Wirkung voranzutreiben

und Menschen mit geringen Einkommen dabei zu unterstützen, ihre

Widerstandsfähigkeit zu entwickeln."

Weitere Informationen stehen im Geschäftsbericht 2023 von Oikocredit unter

http://www.oikocredit.coop/annual-report.

Pressekontakt:

Hanna Gebhard

Pressereferentin

Oikocredit Deutschland

Büro Braunschweig

Goslarsche Str. 93

38118 Braunschweig

Telefon: +49 531 39399492

E-Mail: mailto:hgebhard@oikocredit.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58051/5754047

OTS: Oikocredit Deutschland