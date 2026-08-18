PAUL HARTMANN Aktie
WKN: 747404 / ISIN: DE0007474041
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18.08.2026 08:02:38
OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis Juni 2026: HARTMANN steigert erneut Umsatz ...
Januar bis Juni 2026: HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis
Heidenheim (ots) -
- Erfolgreiches 1. Halbjahr: Umsatzerlöse steigen auf 1.252,0 Mio. EUR,
organisches Umsatzwachstum von 3,3 %; bereinigtes EBITDA liegt mit 151,7 Mio.
EUR um 25,9 Mio. EUR über Vorjahreswert
- HARTMANN bestätigt Prognose für Gesamtjahr 2026
- Für 2027 erwartet HARTMANN negative Auswirkungen durch neue Regelungen in der
gesetzlichen Krankenversicherung sowie die geplanten Änderungen durch die
Pflegereform auf die bisher positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung
HARTMANN konnte die gute Entwicklung aus den ersten drei Monaten im zweiten
Quartal weiter ausbauen und damit das erste Halbjahr 2026 sehr positiv
abschließen.
Das organische Umsatzwachstum betrug im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 3,3 %.
Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 1.252,0 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA lag
mit 151,7 Mio. EUR um 25,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die bereinigte
EBITDA-Rendite konnte von 10,4 % auf 12,1 % gesteigert werden.
Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 profitierte weiterhin von den
Effekten des erfolgreich abgeschlossenen Transformationsprogramms. Mit der
darauf aufbauenden Strategie PLUS2030 führt HARTMANN die Ausrichtung auf
profitables Wachstum, Innovation und Produktivität konsequent fort und setzt mit
Vertriebseffizienz und Stärkung der Kundennähe zusätzliche Schwerpunkte.
Umsatzentwicklung der Segmente
Im Segment Wundversorgung war das erzielte Wachstum vor allem auf die moderne
Wundversorgung mit atraumatischen Verbänden sowie eine positive
Geschäftsentwicklung in den USA zurückzuführen. Einschränkend wirkten hingegen
Änderungen in der Rückerstattung in Frankreich, die bereits 2025 in Kraft
getreten sind, und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung in diesem
Bereich in Deutschland.
Im Segment Inkontinenzmanagement waren insbesondere Inkontinenzhosen sowie
Produkte für die Versorgung mittlerer bis schwerer Inkontinenz die wesentlichen
Wachstumstreiber.
Auch das Segment Infektionsmanagement verzeichnete ein Wachstum, das vor allem
auf Produkte zur Hände- und Flächendesinfektion, OP-Sets sowie OP- und
Untersuchungshandschuhe zurückzuführen war.
Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lag bei den Umsatzerlösen leicht
unter dem Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die
Entwicklung bei Kneipp, während sich das Geschäft der CMC- und der KOB-Gruppe
auf einem stabilen Niveau bewegte.
Ausblick 2026
HARTMANN geht davon aus, dass die als Folge des Iran-Kriegs gestiegenen Kosten
für Material, Energie und Fracht das zweite Halbjahr 2026 stärker belasten
werden. Die Kostenerhöhungen können nur teilweise durch Preismaßnahmen
kompensiert werden.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 bestätigt HARTMANN seine Prognose und
erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein bereinigtes
EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.
Für das Jahr 2027 werden die neuen Regelungen in der gesetzlichen
Krankenversicherung und die aktuell durch die Pflegereform geplanten Änderungen
negative Auswirkungen auf die bisher positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung
von HARTMANN haben.
Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations
Pressekontakt:
Christopher Wolf
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 3030
E-Mail: mailto:presse@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6335219
OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
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