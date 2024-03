OTS: PEAC Solutions / Leasing- und Finanzierungsgruppe PEAC Solutions ...

Leasing- und Finanzierungsgruppe PEAC Solutions komplettiert

europäisches Führungsteam - Andreas Thomas neuer COO

Hamburg (ots) - PEAC Solutions, global tätiger Anbieter von

Leasing-/Finanzierungslösungen, hat seine Geschäftsführung für das europäische

Geschäft komplettiert. Andreas Thomas wechselt nach mehr als 20 Jahren innerhalb

der Société Générale Gruppe zu PEAC Solutions und wird dort ab dem 1. April 2024

Chief Operating Officer. In dieser Funktion wird er insbesondere den

Wachstumsbereich Vendor Sales verantworten. Andreas Thomas ergänzt das

Führungsteam um Chief Financial Officer Mark Bußmann und Chief Risk Officer

Daniel Piatek.

Bill Stephenson, Global CEO von PEAC Solutions: "Ich freue mich, dass Andreas

Thomas eine wichtige Rolle in unserem europäischen Team einnehmen wird. Er

bringt enorme Erfahrung im Bereich Vendor Finance mit, sowohl im Vertrieb als

auch im operativen Geschäft. Zugleich wird er seinen Teil dazu beitragen, bei

PEAC die branchenweit beste IT- und Serviceinfrastruktur aufzubauen. Mit Mark

Bußmann, Daniel Piatek und Andreas Thomas ist unser Team im Top-Management

exzellent aufgestellt und komplettiert."

PEAC Solutions verwaltet weltweit ein Portfolio mit einem Finanzierungsvolumen

von rund 5,5 Milliarden Euro. Kern des Angebots sind innovative Finanzierungs-

und Full-Service-Lösungen für den Mittelstand, dazu gehören insbesondere

Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene Assetklassen und

Industrien. Außerdem werden über die PEAC Solutions-Plattform

finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte

angeboten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeitende an

Standorten in zwölf Ländern.

Zu den Partnern von PEAC Solutions gehören BusinessBike als einer der führenden

deutschen Anbieter im Bereich Dienstfahrrad-Leasing;

Fitnesstechnologie-Marktführer EGYM, der in Deutschland auch für sein

Firmenfitness-Angebot EGYM Wellpass bekannt ist; der internationale

Arbeitsbühnenhersteller Genie; und der japanische Hersteller von Druck- und

Kopiersystemen Konica Minolta, mit dem PEAC Solutions kürzlich eine strategische

Partnerschaft für den US-Markt abgeschlossen hat.

Andreas Thomas war in 20 Jahren Zugehörigkeit zum Geschäftsbereich Société

Générale Equipment Finance in verschiedensten nationalen und internationalen

Führungspositionen im vendorbasierten Leasing- und Absatzfinanzierungsgeschäft

tätig. Bis Ende 2019 war er Geschäftsführer und Chief Financial Officer des

Nutzfahrzeugvermieters PEMA. Zuvor gründete Andreas Thomas als Geschäftsführer

die GEFA Direkt GmbH, und war als Head of Online Business & Business Development

sowie Chief Innovation Officer für die GEFA Bank tätig. Für die GEFA Bank baute

er in Deutschland das Geschäftsfeld mit Vendorpartnern in den Segmenten IT,

Office Equipment und Medizintechnik auf. Für die Société Générale Equipment

Finance war er in Paris vier Jahre für den globalen Aufbau und die Entwicklung

des Vendorgeschäfts der Gruppe mit Partnern in den Geschäftsbereichen

Industriegüter & Transport in 25 Ländern verantwortlich.

Aktuell ist Andreas Thomas Chief Operating Officer und Mitglied der

Geschäftsleitung der Société Générale S.A., Niederlassung Frankfurt. Zuvor war

er von 2020 bis Mitte 2023 Geschäftsführer und Chief Executive Officer der

Société Générale Securities Services GmbH, Aschheim.

