OTS: Pharma Deutschland e.V. / Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf ...

Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf Mitgliederversammlung 2025 /

Mitgliederversammlung wählt Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne

Lamminger (HexalAG/Sandoz) und Christian Thams (Johnson&Johnson)

(FOTO)

Berlin (ots) - Auf der 71. Mitgliedersammlung von Pharma Deutschland wurden drei

neue Vorstandsmitglieder berufen.

Die neuen Vorstandsmitglieder sind Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne

Lamminger (Hexal AG / Sandoz) und Christian Thams (Johnson & Johnson Innovative

Medicine).

Dazu sagte der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek: "Mit

der Erweiterung des Vorstandes verstärken wir das Gremium mit engagierten

Menschen, die uns mit ihrem Sachverstand und ihrem Know-how bezüglich der

Branche und der politischen Rahmenbedingungen noch besser positionieren. Unser

Ziel ist es, die vielfältige Branche und ihre Anliegen bestmöglich zu vertreten

und den Pharmastandort Deutschland stärker, zukunftsfähiger und resilienter zu

machen."

Der Vorstand von Pharma Deutschland wurde in der heutigen Mitgliederversammlung

von 17 auf 18 Mitglieder erweitert. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Dr.

Theresa von Fugler (ehemals Opella Germany / A. Nattermann & Cie. GmbH) und

Christian Hilmer (Johnson & Johnson).

_______________

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der

Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400

Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten

Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in

Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die

Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es

mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:

Hannes Hönemann

Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T. +49 171 5618203

mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de

Anna Frederike Gutzeit

CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T. +49 170 4548014

mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de

Geschäftsstelle Berlin

Pharma Deutschland e.V.

Friedrichstraße 134

10117 Berlin

Geschäftsstelle Bonn

Pharma Deutschland e.V.

Ubierstraße 71-73

53173 Bonn

Geschäftsstelle Brüssel

Pharma Deutschland e.V.

Rue Marie de Bourgogne 58

1000 Brüssel

http://www.pharmadeutschland.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6166259

OTS: Pharma Deutschland e.V.