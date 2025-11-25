OTS: Pharma Deutschland e.V. / Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf ...

|
Berlin (ots) - Auf der 71. Mitgliedersammlung von Pharma Deutschland wurden drei
neue Vorstandsmitglieder berufen.
Die neuen Vorstandsmitglieder sind Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne
Lamminger (Hexal AG / Sandoz) und Christian Thams (Johnson & Johnson Innovative
Medicine).
Dazu sagte der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek: "Mit
der Erweiterung des Vorstandes verstärken wir das Gremium mit engagierten
Menschen, die uns mit ihrem Sachverstand und ihrem Know-how bezüglich der
Branche und der politischen Rahmenbedingungen noch besser positionieren. Unser
Ziel ist es, die vielfältige Branche und ihre Anliegen bestmöglich zu vertreten
und den Pharmastandort Deutschland stärker, zukunftsfähiger und resilienter zu
machen."
Der Vorstand von Pharma Deutschland wurde in der heutigen Mitgliederversammlung
von 17 auf 18 Mitglieder erweitert. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Dr.
Theresa von Fugler (ehemals Opella Germany / A. Nattermann & Cie. GmbH) und
Christian Hilmer (Johnson & Johnson).
Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die
Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es
mehr Informationen zu Pharma Deutschland.
