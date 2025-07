OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / 1. Halbjahr 2025: Skoda Auto mit solidem ...

1. Halbjahr 2025: Skoda Auto mit solidem Finanzergebnis und beim

Fahrzeugverkauf auf Platz drei in Europa (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Starke Nachfrage: Skoda liefert in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2025 weltweit 509.400 Fahrzeuge aus (+13,6 %) und wird damit

drittstärkste Automarke Europas

> Solides Finanzergebnis: Umsatz steigt auf 15,070 Mrd. Euro (+10,4 %),

operatives Ergebnis erreicht 1,285 Mrd. Euro (+11,8 %), Netto-Cashflow liegt bei

1,453 Mrd. Euro (+3,2 %)

> Robuste Rentabilität: Mit einer Umsatzrendite von 8,5 % (8,4 %) zählt Skoda

Auto zu den führenden Marken im Volumensegment

> Elektrifizierte Skoda-Modelle bei Kunden beliebt: Vollelektrische und

Plug-in-Hybridmodelle machen 22,8 % (9,4 %) der Auslieferungen von Skoda in

Europa aus

> Deutliche Fortschritte auf internationalen Märkten: Rekordergebnisse in Indien

und Verkaufsstart des lokal produzierten Kushaq in Vietnam

Im ersten Halbjahr 2025 hat Skoda Auto weltweit 509.400 Fahrzeuge an Kunden

ausgeliefert, das entspricht einem Wachstum von 13,6 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Die starke Absatzentwicklung spiegelt sich auch in den

Finanzergebnissen des Unternehmens wider: Der Umsatz stieg auf 15,070 Mrd. EUR

(+10,4 %), das operative Ergebnis erreichte 1,285 Mrd. EUR (+11,8 %) und der

Netto-Cashflow lag bei 1,453 Mrd. EUR (+3,2 %). Die Umsatzrendite blieb mit 8,5

% (8,4 %) auf einem robusten Niveau. Skoda erreicht außerdem einen historischen

Meilenstein und wurde zur drittbestverkauften Automarke in Europa (EU-27 plus

Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island). Der tschechische Hersteller hat

sich bis zum Ende des Jahrzehnts einen festen Platz unter den drei führenden

Marken in Europa zum Ziel gesetzt. Auf dem europäischen Markt lieferte Skoda

409.100 Fahrzeuge an Kunden aus (+10,5 %) und liegt damit deutlich über dem

Gesamtmarktwachstum. Zu diesem Erfolg tragen maßgeblich die Elektro- und

Plug-in-Hybridmodelle bei. In Europa lieferte Skoda 72.000 Elektrofahrzeuge und

21.400 Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb an Kunden aus. Zusammen ergibt das 22,8

% der Auslieferungen. Zudem hat Skoda Auto seine Präsenz in Asien deutlich

ausgebaut und 33.300 Fahrzeuge an Kunden in Indien ausgeliefert. Damit stellte

die Marke in ihrem 25. Jahr auf dem Subkontinent einen neuen Rekord auf. Das

Wachstum beträgt 107,7 % gegenüber dem Vorjahr. In Vietnam wurde der Verkauf des

ersten lokal produzierten Skoda-Modells - des SUV Kushaq - aufgenommen.

Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, kommentiert: "Skoda Auto ist auf Erfolgskurs

und hat trotz erheblicher Herausforderungen in unserer Branche solide

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 erzielt. Wir haben erneut Wachstum

bei allen unseren Kernkennzahlen verzeichnet und gezeigt, dass wir eine der

profitabelsten Automobilmarken im Volumensegment sind. Diese fantastischen

Ergebnisse sind Beweis für ein robustes Geschäftsmodell. Bemerkenswert ist, dass

sich unser Erfolg in den ersten sechs Monaten auf alle Antriebsarten verteilt

hat. Das bestätigt, dass wir mit unserem Angebot der Wahlfreiheit in dieser Zeit

des Wandels auf dem richtigen Weg sind. Dabei belegen unsere Auftragszahlen,

dass auch unsere EV-Strategie auf Kurs ist: Bis Ende Juni gingen mehr als

120.000 Bestellungen für unsere neuen vollelektrischen Modelle Enyaq und Elroq

ein. So sind wir innerhalb weniger Jahre vom zehnten auf den dritten Platz der

meistverkauften Pkw-Marken in Europa aufgestiegen. Und wir wachsen in Europa

schneller als die Branche insgesamt. Für die positive Resonanz der Kunden und

für die entscheidenden Beiträge unserer Zulieferer und Partner im Handel bin ich

sehr dankbar. Die Skodianer liefern Spitzenleistungen. Wir gehen in Bestform in

die zweite Jahreshälfte und bleiben dabei stets fokussiert und wachsam."

Holger Peters, Vorstandsmitglied für Finanzen, IT und Recht bei Skoda Auto,

betont: "Unsere wichtigsten Finanzkennzahlen bleiben sehr solide, während wir

auf dem besten Finanzjahr unserer Geschichte, 2024, aufbauen. Das Wachstum des

Betriebsergebnisses und die anhaltend hohe Umsatzrendite spiegeln ein

diszipliniertes Kostenmanagement in Verbindung mit einer starken Kundennachfrage

wider und positionieren uns unter den führenden Volumenmarken. Das Programm

'Next Level Efficiency+' liefert bereits greifbare Ergebnisse, insbesondere

durch die Optimierung unserer Kostenstruktur und unserer Produktionsprozesse.

Mit Blick auf die Zukunft werden Synergien innerhalb der Markengruppe Core

weiterhin erhebliche Skaleneffekte erzielen. Darüber hinaus ergreifen wir

proaktive Maßnahmen, um unser Geschäft zukunftssicher zu machen, indem wir

unsere Datenmanagementfähigkeiten verbessern und damit die Grundlage für eine

erweiterte KI-Integration und eine höhere operative Effizienz schaffen. Diese

soliden Ergebnisse und unser robustes Geschäftsmodell ermöglichen es uns, die

bevorstehenden Herausforderungen dieser Transformationsphase aus einer Position

der Stärke heraus zu meistern."

Martin Jahn, Skoda Auto Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing, ergänzt:

"Mit der Einführung der RS-Sportversionen des neuen Enyaq und Elroq im ersten

Halbjahr 2025 steigern wir die emotionale Anziehungskraft unserer Marke weiter

und erweitern unser Angebot an vollelektrischen Fahrzeugen in wichtigen Märkten.

Diese Modelle sind Eckpfeiler unserer Elektrifizierungsstrategie, die in ganz

Europa schnell voranschreitet. Insgesamt haben wir in mehreren Ländern, darunter

Deutschland, Österreich, Schweden und Frankreich, Rekordmarktanteile erzielt.

Auch unsere Internationalisierungsstrategie schreitet voran - in der Türkei

haben wir einen neuen Rekord bei den Auslieferungen an Kunden erreicht. In

Indien legen die Verkäufe auch dank des erfolgreichen Modells Kylaq um 108

Prozent zu und erreichen einen neuen Rekordwert. Ein weiterer Meilenstein ist

die Einführung des Kushaq in Vietnam, der in Zusammenarbeit mit der Thanh Cong

Group im neuen lokalen Werk produziert wird."

Skoda Enyaq RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,0 - 16,6

kWh/100 km; CO? -Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO? -Klasse: A - A;

Skoda Enyaq Coupé RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 -

16,2 kWh/100 km; CO? -Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO? -Klasse: A -

A);

Skoda Elroq RS BEV 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4 - 17,2

kWh/100 km; CO? -Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO? -Klasse: A).

(1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen

Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und

50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung

kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der

Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter

der Hochvoltbatterie beeinflusst.

Skoda Auto feiert 130-jähriges Jubiläum mit Rekordergebnissen in Europa und

darüber hinaus

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erzielte Skoda Auto weltweit solide

Ergebnisse und lieferte 509.400 Fahrzeuge an Kunden aus - ein Anstieg von 13,6 %

gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde durch steigende Verkaufszahlen in

wichtigen Märkten in Europa und Indien sowie durch die bislang umfangreichste

und modernste Modellpalette von Skoda mit allen wichtigen Antriebsarten

getragen.

Zum ersten Mal in seiner 130-jährigen Geschichte wurde Skoda zur

drittbestverkauften Marke in Europa (EU-27 plus Vereinigtes Königreich, Schweiz,

Norwegen und Island). Die Auslieferungen in dieser Region erreichten 409.100

Fahrzeuge, was einem Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

entspricht. Darin enthalten ist auch der größte Einzelmarkt von Skoda,

Deutschland, wo 100.700 Fahrzeuge ausgeliefert wurden - ein Anstieg von 10,5 %

gegenüber dem Vorjahr. Weitere deutliche Zuwächse wurden im Vereinigten

Königreich (43.800 Fahrzeuge; +16,5 %), in Spanien (21.100 Fahrzeuge; +20,3 %),

Österreich (15.200 Fahrzeuge; +25,7 %), Schweden (8.500 Fahrzeuge; +54,0 %) und

Frankreich (24.400 Fahrzeuge; +13,5 %) erzielt. Auch die Tschechische Republik

und Dänemark trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Mit ihrem

Auslieferungswachstum übertraf die Marke den Gesamtmarkt in der EU und erzielte

in mehreren westeuropäischen Ländern starke Marktanteile, darunter Österreich

(10,64 %), Dänemark (10,21 %) und Deutschland (7,18 %).

Robuste Finanzergebnisse: Umsatz- und Gewinnwachstum mit solider Rendite

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Skoda Auto einen Umsatz von 15,07 Mrd. EUR

(+10,4 %), das operative Ergebnis stieg auf 1,285 Mrd. EUR (+11,8 %) und der

Netto-Cashflow erreichte 1,453 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber

dem Vorjahr entspricht. Die Umsatzrendite blieb mit 8,5 % (1. Halbjahr 2024: 8,4

%) auf einem hohen Niveau. Diese Ergebnisse wurden nicht nur durch die starke

Kundennachfrage, sondern auch durch eine strenge Kostendisziplin getragen. Das

kontinuierliche Umsatzwachstum der letzten Jahre belegt die Wirksamkeit der

Strategie und des Geschäftsmodells von Skoda Auto auch unter herausfordernden

Marktbedingungen.

Elektrifizierung mit rasanter Entwicklung: neue Modelle Enyaq und Elroq führen

die Rangliste an

Die Elektrofahrzeuge von Skoda erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Das

Unternehmen lieferte 72.000 Elektrofahrzeuge und 21.400 Plug-in-Hybridmodelle an

Kunden in Europa. Zusammen machten diese 22,8 % der Auslieferungen aus (1.

Halbjahr 2024: 9,4 %). Fast jedes vierte in Europa verkaufte Skoda-Fahrzeug

verfügt nun über einen elektrifizierten Antrieb. Diese Leistung wurde durch die

starke Nachfrage nach den vollelektrischen Modellen Enyaq und Elroq getragen.

Unterstrichen wird die erfolgreiche Transformation von Skoda hin zu nachhaltiger

Mobilität zudem durch die Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb der neuesten

Generation. Superb iV (Skoda Superb Limousine 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204

PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,4 l/100 km;

Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,5 - 16,9 kWh/100 km;

Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 - 5,6 l/100 km; CO?

-Emissionen (gewichtet kombiniert): 6 - 9 g/km; CO? -Klasse (gewichtet

kombiniert): B; Skoda Superb Combi 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS):

Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,4 l/100 km; Stromverbrauch

(gewichtet kombiniert): 15,7 - 17,5 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei

entladener Batterie): 5,2 - 5,7 l/100 km; CO? -Emissionen (gewichtet

kombiniert): 7 - 9 g/km; CO? -Klasse (gewichtet kombiniert): B) und Kodiaq iV

(Skoda Kodiaq iV 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch

(gewichtet kombiniert): 0,4 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet

kombiniert): 17,3 - 18,2 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener

Batterie): 5,7 - 6,1 l/100 km; CO? -Emissionen (gewichtet kombiniert): 9 - 11

g/km; CO? -Klasse (gewichtet kombiniert): B - B) bieten jeweils eine

elektrische Reichweite von über 100 Kilometern.

Der Elroq war im ersten Halbjahr sehr erfolgreich und belegte im April, Mai und

Juni die Spitzenplätze unter den Elektrofahrzeugen auf dem europäischen Markt.

Sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Dänemark war er in den ersten

sechs Monaten des Jahres 2025 das meistverkaufte BEV. Auch der neue Enyaq

entwickelt sich weiterhin stark und belegte im gleichen Zeitraum in seinem

Fahrzeugsegment den zweiten Platz in der Schweiz.

Insgesamt bleibt der Octavia mit 97.500 Auslieferungen an Kunden das beliebteste

Modell von Skoda, gefolgt vom Kodiaq und Kamiq.

Internationale Meilensteine: Wachstum in Indien und Marktstart des Kushaq in

Vietnam

Skoda erzielte in Indien mit rund 33.300 ausgelieferten Fahrzeugen das beste

Ergebnis seiner Geschichte - ein Anstieg von 107,7 % gegenüber dem Vorjahr. Der

neu eingeführte Kylaq trug mit über 20.000 Auslieferungen bis Ende Juni

maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Diese Ergebnisse festigen die Position von

Skoda unter den sieben führenden Automobilmarken in Indien. Im März 2025

überschritt Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) in seinem Werk

in Pune die Marke von 500.000 produzierten Motoren.

In Vietnam hat der Verkauf des Kushaq begonnen, der in Zusammenarbeit mit der

Thanh Cong Group vor Ort hergestellt wird. Skoda nutzt Synergien mit Indien und

importiert für die Endmontage komplett zerlegte Bausätze (CKD-Kits). Neben dem

Kushaq umfasst die vietnamesische Modellpalette von Skoda bereits die SUVs Karoq

und Kodiaq, die aus Europa importiert werden. In den kommenden Monaten wird das

Angebot um die Limousine Slavia erweitert, die ebenfalls vor Ort aus in Indien

hergestellten CKD-Kits montiert wird.

