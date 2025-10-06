OTS: VisualVest / VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit ...

VisualVest steigt in den direkten ETF -Handel ein - mit Infrastruktur

von Upvest (FOTO)

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Key Facts auf einen Blick:

- Produktneuheit: VisualVest ermöglicht erstmals eigenständigen ETF-Handel per

App

- Technologie-Partner: Upvest liefert Investment-API und deckt dabei alle

Bereiche des Wertpapierhandels, der Abwicklung und der Verwahrung ab

- Einfacher, sicherheitsorientierter Einstieg mit Ausrichtung auf langfristigen

Vermögensaufbau

- Ab sofort verfügbar: für Neu- und Bestandskund*innen ( iOS & Android )

VisualVest, 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, erweitert

sein Angebot: Mit SelectETF können Nutzer*innen ab sofort eigenständig ETFs

handeln. Die technologische Basis wird vom Berliner FinTech Upvest

bereitgestellt, das über seine Investment-API die Infrastruktur bereitstellt.

Transparent und sicher in ETFs investieren

SelectETF richtet sich an alle, die eigenständig und langfristig Vermögen

aufbauen möchten - ohne komplexe Tools. VisualVest stellt dafür eine Vorauswahl

von rund 200 beliebten ETFs bereit, die Nutzer*innen in der VisualVest-App

handeln können. Upvest ermöglicht die effiziente Entwicklung individueller

Investmentprodukte und sorgt für eine sichere Abwicklung.

Die Vorteile von SelectETF liegen in der Einfachheit der App-Nutzung, der

transparenten Kostenstruktur und der Sicherheit zweier lizenzierter

Finanzdienstleister. ETF-Sparpläne und Depotführung sind dauerhaft kostenlos,

für Einmalorders fällt regulär eine Gebühr von 0,25 % (mind. 1 EUR, max. 59,90

EUR) an - zum Start entfällt diese Ordergebühr bis zum 31. Januar 2026

vollständig. Im Fokus des neuen Angebots steht kein kurzfristiger Handel,

sondern der langfristige und diversifizierte Vermögensaufbau mit ETFs.

"Viele Menschen möchten heute eigenverantwortlich investieren, werden aber von

zu komplizierten Lösungen am Markt abgeschreckt", so Katja Speck,

Geschäftsführerin von VisualVest. "Mit SelectETF bieten wir gemeinsam mit

unserem Partner Upvest einen einfachen, sicheren und transparenten Zugang zum

Kapitalmarkt. Grundlage sind breit gestreute ETFs und eine App, die

Benutzerfreundlichkeit statt Überforderung bietet."

Zuverlässige Infrastruktur für den ETF-Handel

Upvest stellt VisualVest seine lizenzierte Infrastruktur für Handel, Abwicklung

und Verwahrung zur Verfügung und ermöglicht damit einen unabhängigen ETF-Handel

auf einer etablierten Plattform.

"Wir sind stolz darauf, SelectETF von VisualVest mit unserer Investment-API zu

ermöglichen. Gemeinsam machen wir unabhängiges ETF-Investieren so einfach und

sicher wie möglich - ohne dabei auf die Tiefe und Flexibilität zu verzichten,

die heutige Privatanleger erwarten. Dieser Launch ist ein weiteres großartiges

Beispiel dafür, wie unsere Infrastruktur Finanzinstituten dabei hilft,

innovative und langfristige Investmentlösungen schnell und in großem Maßstab auf

den Markt zu bringen", sagt Martin Kassing, CEO & Co-Founder von Upvest.

SelectETF ist ab sofort für neue und bestehende Nutzer*innen über die

VisualVest-App (iOS & Android) verfügbar.

Über VisualVest

VisualVest wurde 2015 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union

Investment Gruppe gegründet. Das Unternehmen verbindet die Finanzexpertise und

Sicherheit einer der führenden Fondsgesellschaften Deutschlands mit der

Innovationskraft eines FinTechs. Privatanleger*innen können mit VisualVest ihr

Geld entweder über den Robo-Advisor in breit gestreute Portfolios mit Fokus auf

ETFs investieren - klassisch oder nachhaltigkeitsorientiert - oder mit dem neuen

Angebot SelectETF eigenständig ETFs kaufen und verkaufen. Darüber hinaus

entwickelt VisualVest als Plattformanbieter digitale Anlagelösungen für die

Genossenschaftliche Finanzgruppe.

Über Upvest

Upvest ist ein Technologieunternehmen, das Banken, Brokern und

Vermögensverwaltern über seine Investment-API eine moderne Infrastruktur für den

Wertpapierhandel bereitstellt. Neben der Technologie bietet Upvest seinen Kunden

auch Handels-, Verwahr- und Back-Office-Services an. Damit können

Finanzinstitute ihr Investmentgeschäft umfassend und kosteneffizient

modernisieren und profitabel wachsen. Zu den Kunden von Upvest zählen schnell

wachsende Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin sowie Digitalbanken

wie Openbank und die DKB. Upvest wurde 2017 gegründet, beschäftigt 250

Mitarbeitende und verarbeitet jährlich über 100 Millionen Trades. Das

Unternehmen wird weiterhin unabhängig von seinen Gründern Martin Kassing, Dr.

Til Rochow und Tobias Auferoth geführt und verfügt dank Investoren wie Earlybird

und Bessemer Venture Partners über eine stabile Finanzbasis.

