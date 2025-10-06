|
06.10.2025 07:01:38
OTS: VisualVest / VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit ...
VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit Infrastruktur
von Upvest (FOTO)
Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Key Facts auf einen Blick:
- Produktneuheit: VisualVest ermöglicht erstmals eigenständigen ETF-Handel per
App
- Technologie-Partner: Upvest liefert Investment-API und deckt dabei alle
Bereiche des Wertpapierhandels, der Abwicklung und der Verwahrung ab
- Einfacher, sicherheitsorientierter Einstieg mit Ausrichtung auf langfristigen
Vermögensaufbau
- Ab sofort verfügbar: für Neu- und Bestandskund*innen (iOS & Android)
VisualVest, 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, erweitert
sein Angebot: Mit SelectETF können Nutzer*innen ab sofort eigenständig ETFs
handeln. Die technologische Basis wird vom Berliner FinTech Upvest
bereitgestellt, das über seine Investment-API die Infrastruktur bereitstellt.
Transparent und sicher in ETFs investieren
SelectETF richtet sich an alle, die eigenständig und langfristig Vermögen
aufbauen möchten - ohne komplexe Tools. VisualVest stellt dafür eine Vorauswahl
von rund 200 beliebten ETFs bereit, die Nutzer*innen in der VisualVest-App
handeln können. Upvest ermöglicht die effiziente Entwicklung individueller
Investmentprodukte und sorgt für eine sichere Abwicklung.
Die Vorteile von SelectETF liegen in der Einfachheit der App-Nutzung, der
transparenten Kostenstruktur und der Sicherheit zweier lizenzierter
Finanzdienstleister. ETF-Sparpläne und Depotführung sind dauerhaft kostenlos,
für Einmalorders fällt regulär eine Gebühr von 0,25 % (mind. 1 EUR, max. 59,90
EUR) an - zum Start entfällt diese Ordergebühr bis zum 31. Januar 2026
vollständig. Im Fokus des neuen Angebots steht kein kurzfristiger Handel,
sondern der langfristige und diversifizierte Vermögensaufbau mit ETFs.
"Viele Menschen möchten heute eigenverantwortlich investieren, werden aber von
zu komplizierten Lösungen am Markt abgeschreckt", so Katja Speck,
Geschäftsführerin von VisualVest. "Mit SelectETF bieten wir gemeinsam mit
unserem Partner Upvest einen einfachen, sicheren und transparenten Zugang zum
Kapitalmarkt. Grundlage sind breit gestreute ETFs und eine App, die
Benutzerfreundlichkeit statt Überforderung bietet."
Zuverlässige Infrastruktur für den ETF-Handel
Upvest stellt VisualVest seine lizenzierte Infrastruktur für Handel, Abwicklung
und Verwahrung zur Verfügung und ermöglicht damit einen unabhängigen ETF-Handel
auf einer etablierten Plattform.
"Wir sind stolz darauf, SelectETF von VisualVest mit unserer Investment-API zu
ermöglichen. Gemeinsam machen wir unabhängiges ETF-Investieren so einfach und
sicher wie möglich - ohne dabei auf die Tiefe und Flexibilität zu verzichten,
die heutige Privatanleger erwarten. Dieser Launch ist ein weiteres großartiges
Beispiel dafür, wie unsere Infrastruktur Finanzinstituten dabei hilft,
innovative und langfristige Investmentlösungen schnell und in großem Maßstab auf
den Markt zu bringen", sagt Martin Kassing, CEO & Co-Founder von Upvest.
SelectETF ist ab sofort für neue und bestehende Nutzer*innen über die
VisualVest-App (iOS & Android) verfügbar.
Über VisualVest
VisualVest wurde 2015 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union
Investment Gruppe gegründet. Das Unternehmen verbindet die Finanzexpertise und
Sicherheit einer der führenden Fondsgesellschaften Deutschlands mit der
Innovationskraft eines FinTechs. Privatanleger*innen können mit VisualVest ihr
Geld entweder über den Robo-Advisor in breit gestreute Portfolios mit Fokus auf
ETFs investieren - klassisch oder nachhaltigkeitsorientiert - oder mit dem neuen
Angebot SelectETF eigenständig ETFs kaufen und verkaufen. Darüber hinaus
entwickelt VisualVest als Plattformanbieter digitale Anlagelösungen für die
Genossenschaftliche Finanzgruppe.
Über Upvest
Upvest ist ein Technologieunternehmen, das Banken, Brokern und
Vermögensverwaltern über seine Investment-API eine moderne Infrastruktur für den
Wertpapierhandel bereitstellt. Neben der Technologie bietet Upvest seinen Kunden
auch Handels-, Verwahr- und Back-Office-Services an. Damit können
Finanzinstitute ihr Investmentgeschäft umfassend und kosteneffizient
modernisieren und profitabel wachsen. Zu den Kunden von Upvest zählen schnell
wachsende Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin sowie Digitalbanken
wie Openbank und die DKB. Upvest wurde 2017 gegründet, beschäftigt 250
Mitarbeitende und verarbeitet jährlich über 100 Millionen Trades. Das
Unternehmen wird weiterhin unabhängig von seinen Gründern Martin Kassing, Dr.
Til Rochow und Tobias Auferoth geführt und verfügt dank Investoren wie Earlybird
und Bessemer Venture Partners über eine stabile Finanzbasis.
Hinweise an die Redaktion
- SelectETF ist ab sofort für neue und bestehende Nutzer*innen in der
VisualVest-App (iOS & Android) verfügbar.
- Interviewanfragen mit Katja Speck (Geschäftsführerin, VisualVest) und/oder
Martin Kassing (CEO, Upvest) vermitteln wir gerne.
- Bildmaterial (Geschäftsführung & Produkt) finden Sie hier: VisualVest (https:/
/union-investment.agree21securedocs.de/public/download-shares/LkgDHEg6U4TzGEHz
C2cU1U3hPdQJhT1l) und Upvest
(https://drive.google.com/file/d/1Eri5QB1E1KeizfTABfS1Sb1WjoAjhof-/view)
- Weitere Informationen: http://www.visualvest.de/selectetf
Pressekontakt:
Pressekontakt VisualVest:
Jenny Menhart
Head of PR & Marketing
+49 151 43343243
mailto:presse@visualvest.de
Pressekontakt Upvest:
Julieta Varsano
+49 176 45752044
mailto:press@upvest.co
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157574/6131440
OTS: VisualVest
