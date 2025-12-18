OTS: ZÖLLER-KIPPER GmbH / Generationenwechsel bei ZOELLER: Verantwortung in ...

Generationenwechsel bei ZOELLER: Verantwortung in guten Händen (FOTO)

Mainz (ots) - Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze von ZOELLER übergibt

Thomas Schmitz zum Jahresbeginn 2026 die Geschäftsführung an Markus Dautermann.

Unter der Leitung von Schmitz entwickelte sich das Mainzer Unternehmen zu einem

der führenden europäischen Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen und

Liftersystemen. Mit Markus Dautermann übernimmt ein erfahrener Branchenkenner

und Gestalter aus den eigenen Reihen die Verantwortung.

"Eine stabile Nachfolge ist kein Zufall", betont Thomas Schmitz. "Markus

Dautermann kennt das Unternehmen, die Menschen und unsere Werte. Er hat den Kurs

von ZOELLER in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt - fachlich,

menschlich und mit klarem Zukunftsblick."

Dautermann, seit 2020 COO und Geschäftsführer der ZOELLER SYSTEMS in Tschechien,

steht für Kontinuität und Fortschritt gleichermaßen. In seiner bisherigen Rolle

trieb er die Industrialisierung und Automatisierung der internationalen

Produktionsstandorte maßgeblich voran. Seine Schwerpunkte liegen in den

Bereichen Digitalisierung , Prozessoptimierung und kundenorientierte

Servicekonzepte.

"Der Servicegedanke ist unser Markenkern", sagt Markus Dautermann. "Unsere

Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und Innovationskraft unserer Produkte.

Diesen Anspruch werden wir mit Digitalisierung, KI und individuellen

Serviceangeboten weiter ausbauen. ZOELLER steht für Ingenieurskunst, die Zukunft

schafft - und für Teams, die mit Leidenschaft und Verantwortung handeln."

Unter der Führung von Schmitz hat ZOELLER die Zwei-Brand-Strategie und die

Serviceorientierung in Deutschland erfolgreich umgesetzt, die europäische

Präsenz ausgebaut und stark in Digitalisierung und Elektrifizierung investiert.

ZOELLER ist heute Innovationsführer in der Entsorgungslogistik - mit Fokus auf

Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit .

Mit dem Wechsel an der Spitze ist die Nachfolge klar geregelt. Thomas Schmitz

verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen

jedoch beratend verbunden. "ZOELLER ist strukturell, personell und strategisch

hervorragend aufgestellt", so Schmitz. "Ich übergebe mit großer Zuversicht - und

freue mich, dass die Zukunft in so guten Händen liegt."

Über ZOELLER

ZOELLER ist Experte für modernste Abfallsammelfahrzeuge und

Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter mit Stammsitz in Mainz, Deutschland.

Die Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von knapp 680 Millionen Euro und

beschäftigt weltweit 3.188 Spezialisten in 10 Ländern.

ZOELLER ist Teil der KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden

KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2024 mit

14.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,3 Mrd. Euro in den vier

Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik.

Zum Konzern gehören 56 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

Pressekontakt:

Kristina Lerch

Tel. +49 (0)40 605 90 97-13

E-Mail: mailto:presse@zoeller-kipper.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170970/6181862

OTS: ZÖLLER-KIPPER GmbH