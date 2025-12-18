OTS: ZÖLLER-KIPPER GmbH / Generationenwechsel bei ZOELLER: Verantwortung in ...

|
Generationenwechsel bei ZOELLER: Verantwortung in guten Händen (FOTO)
Mainz (ots) - Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze von ZOELLER übergibt
Thomas Schmitz zum Jahresbeginn 2026 die Geschäftsführung an Markus Dautermann.
Unter der Leitung von Schmitz entwickelte sich das Mainzer Unternehmen zu einem
der führenden europäischen Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen und
Liftersystemen. Mit Markus Dautermann übernimmt ein erfahrener Branchenkenner
und Gestalter aus den eigenen Reihen die Verantwortung.
"Eine stabile Nachfolge ist kein Zufall", betont Thomas Schmitz. "Markus
Dautermann kennt das Unternehmen, die Menschen und unsere Werte. Er hat den Kurs
von ZOELLER in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt - fachlich,
menschlich und mit klarem Zukunftsblick."
Dautermann, seit 2020 COO und Geschäftsführer der ZOELLER SYSTEMS in Tschechien,
steht für Kontinuität und Fortschritt gleichermaßen. In seiner bisherigen Rolle
trieb er die Industrialisierung und Automatisierung der internationalen
Produktionsstandorte maßgeblich voran. Seine Schwerpunkte liegen in den
Bereichen Digitalisierung, Prozessoptimierung und kundenorientierte
Servicekonzepte.
"Der Servicegedanke ist unser Markenkern", sagt Markus Dautermann. "Unsere
Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und Innovationskraft unserer Produkte.
Diesen Anspruch werden wir mit Digitalisierung, KI und individuellen
Serviceangeboten weiter ausbauen. ZOELLER steht für Ingenieurskunst, die Zukunft
schafft - und für Teams, die mit Leidenschaft und Verantwortung handeln."
Unter der Führung von Schmitz hat ZOELLER die Zwei-Brand-Strategie und die
Serviceorientierung in Deutschland erfolgreich umgesetzt, die europäische
Präsenz ausgebaut und stark in Digitalisierung und Elektrifizierung investiert.
ZOELLER ist heute Innovationsführer in der Entsorgungslogistik - mit Fokus auf
Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Mit dem Wechsel an der Spitze ist die Nachfolge klar geregelt. Thomas Schmitz
verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen
jedoch beratend verbunden. "ZOELLER ist strukturell, personell und strategisch
hervorragend aufgestellt", so Schmitz. "Ich übergebe mit großer Zuversicht - und
freue mich, dass die Zukunft in so guten Händen liegt."
Über ZOELLER
ZOELLER ist Experte für modernste Abfallsammelfahrzeuge und
Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter mit Stammsitz in Mainz, Deutschland.
Die Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von knapp 680 Millionen Euro und
beschäftigt weltweit 3.188 Spezialisten in 10 Ländern.
ZOELLER ist Teil der KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden
KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2024 mit
14.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,3 Mrd. Euro in den vier
Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik.
Zum Konzern gehören 56 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.
