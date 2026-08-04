OTSUKA präsentierte Quartalsergebnisse

OTSUKA präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 53,52 JPY. Im letzten Jahr hatte OTSUKA einen Gewinn von 51,78 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 412,75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 379,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at