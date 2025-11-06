|
06.11.2025 06:31:29
Ouster stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ouster hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ouster ein EPS von -0,540 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Ouster mit einem Umsatz von insgesamt 39,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,79 Prozent gesteigert.
