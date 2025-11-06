Ovintiv B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ovintiv B hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 1,92 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Milliarden USD – eine Minderung von 7,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,20 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at