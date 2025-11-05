Owens Corning Aktie

WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019

05.11.2025 12:54:22

Owens Corning Posts Loss From Cont. Ops. In Q3

(RTTNews) - Owens Corning (OC) posted a third quarter loss from continuing operations of $495 million compared to profit of $287 million, last year. Loss per share from continuing operations was $5.93 compared to profit of $3.26. Adjusted income from continuing operations declined to $306 million from $356 million. Adjusted EPS was $3.67 compared to $4.05. Net sales declined to $2.68 billion from $2.76 billion, prior year.

For the fourth quarter, Owens Corning expects revenue from continuing operations to be down mid-to-high teens to approximately $2.1 billion to $2.2 billion. Also, Owens Corning remains committed to delivering the long-term targets provided at May 2025 Investor Day, including revenue growth, an annual adjusted EBITDA margin of mid-20% for the enterprise, and $5 billion of cumulative free cash flow by 2028.

Shares of Owens Corning are down 8% in pre-market trade on Wednesday.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

