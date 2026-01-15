OXIDE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OXIDE hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -245,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat OXIDE mit einem Umsatz von insgesamt 2,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,01 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at