Pacific Industrial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pacific Industrial hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 96,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 83,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 57,75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 51,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

