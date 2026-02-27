Pacifica Silver legte Quartalsergebnis vor

Pacifica Silver hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pacifica Silver ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at