PACS Group Aktie

WKN DE: A409D8 / ISIN: US69380Q1076

17.11.2025 20:06:44

PACS Group Stock Surges 50%

(RTTNews) - PACS Group, Inc. (PACS) shares jumped 50.33 percent to $15.90, up $5.32 in Monday trading, despite no new company-specific news driving the move. The stock's sharp rise appears to be momentum-driven. PACS is trading at $15.90 after opening at $12.85, compared with a previous close of $10.58 on the New York Stock Exchange. Shares have ranged between $12.71 and $16.82 so far today, with volume surging to 8,811,793 versus an average of 951,417. Over the past 52 weeks, the stock has traded between $7.50 and $17.70.

