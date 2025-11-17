PACS Group Aktie
PACS Group Stock Surges 50%
(RTTNews) - PACS Group, Inc. (PACS) shares jumped 50.33 percent to $15.90, up $5.32 in Monday trading, despite no new company-specific news driving the move. The stock's sharp rise appears to be momentum-driven. PACS is trading at $15.90 after opening at $12.85, compared with a previous close of $10.58 on the New York Stock Exchange. Shares have ranged between $12.71 and $16.82 so far today, with volume surging to 8,811,793 versus an average of 951,417. Over the past 52 weeks, the stock has traded between $7.50 and $17.70.
