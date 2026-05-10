CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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10.05.2026 11:59:20
Pakistan: Car bomb attack at checkpoint kills 15
The attack occurred in Bannu district of Khyber Pakhtunkhwa province, where militants drove an explosives‑laden vehicle into a police checkpoint.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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