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CAR Aktie

CAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US14074L1052

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11.05.2026 11:39:20

Pakistan: Car bomb attack at checkpoint kills 15

The attack occurred in Bannu district of Khyber Pakhtunkhwa province, where militants drove an explosives‑laden vehicle into a police checkpoint.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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