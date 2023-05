Palantir Aktienanalyse: Kursexplosion beim Big Data Spezialisten nach starken Zahlen und KI-Phantasie





Palantir Technologies ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Jahr 2004 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien hat. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Datenanalyse-Software spezialisiert und arbeitet vor allem für Regierungsbehörden, Geheimdienste und militärische Organisationen.





Das Flaggschiffprodukt von Palantir ist die Palantir Gotham Plattform, die als Analysewerkzeug für große und komplexe Datensätze konzipiert wurde. Mit Gotham können Behörden und Organisationen Daten aus unterschiedlichen Quellen integrieren und analysieren, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen und so bessere Entscheidungen zu treffen. Ein weiteres Produkt von Palantir ist Palantir Foundry, eine Plattform für Unternehmen, die ihre Datenverarbeitung automatisieren und ihre Analysefähigkeiten verbessern möchten.





Palantir hat in der Vergangenheit für einige umstrittene Projekte gearbeitet, wie zum Beispiel für das US-Verteidigungsministerium im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror. Das Unternehmen wurde auch kritisiert, weil es mit der Immigration and Customs Enforcement (ICE) zusammenarbeitete, einer US-Behörde, die für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zuständig ist. Palantir verteidigt seine Arbeit damit, dass es nur Tools zur Verfügung stellt und nicht für den Einsatz oder die Ergebnisse verantwortlich ist. Genau dieses Thema ist in Deutschland mit vielen Datenschutzrichtlinien immer wieder kontrovers diskutiert worden.





Trotz dieser Kontroversen hat Palantir ein beachtliches Wachstum verzeichnet und wird seit dem Jahr 2020 an der New Yorker Börse gehandelt. Das Unternehmen hat zahlreiche Kunden aus verschiedenen Branchen und ist bestrebt, seine Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. So auch mit der Telekom und SAP aus unserem Land. Dennoch ist das Hauptwachstum und der größte Umsatzanteil in Amerika zu sehen.





Wir blicken auf die gestrigen Bilanzdaten und den Ansporn, in diesem Jahr erstmalig einen Gewinn auszuweisen. Mag dies gelingen? Wie stark ist der Gründer Peter Thiel noch involviert und was zeigt das Chartbild der Aktie an Signalen auf? In diesem Video als Kombination mit der Chartanalyse erfahren Sie es.





Das Video zur Palantir Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Palantir das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Risikohinweis

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



