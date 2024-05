Palästinensischer UN-Botschafter: Platz unter freien Staaten einnehmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die palästinensische UN-Vertretung hat sich zuversichtlich gezeigt, eines Tages vollständiges Mitglied der Vereinten Nationen zu sein. "Ohne Zweifel wird der Tag kommen, an dem Palästina seinen rechtmäßigen Platz in der Gemeinschaft der freien Nationen einnehmen wird. Besatzung und Kolonialismus sowie Tod und Zerstörung sind nicht unser Schicksal. Sie werden uns aufgezwungen. Aber Freiheit ist unser einziges Schicksal", sagte der palästinensische UN-Botschafter Riad Mansur am Freitag vor der UN-Vollversammlung in New York. Dort soll das größte UN-Gremium am Freitag über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der den Weltsicherheitsrat mit seinen 15 Mitgliedern zu einer "wohlwollende" Prüfung einer Vollmitgliedschaft auffordert./scb/DP/nas