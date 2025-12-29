PALEMO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PALEMO hat am 26.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,11 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PALEMO ein EPS von -5,680 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at