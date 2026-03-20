Paltalk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paltalk veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Paltalk ein EPS von -0,910 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2046,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,61 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,10 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at