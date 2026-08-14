Pan Asian legte Quartalsergebnis vor

Pan Asian hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Pan Asian 1,4 Millionen SGD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,8 Millionen SGD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at