Panasonic Aktie
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
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20.05.2026 17:01:00
Panasonic Lumix L10: Edelkompakte mit großem Four-Thirds-Sensor
Panasonic bringt mit der Lumix L10 eine Premium-Kompaktkamera mit lichtstarkem Leica-Zoom, KI-Autofokus und Videofunktionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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