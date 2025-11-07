Pandora A-S Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pandora A-S Un stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 981,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pandora A-S Un 898,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at