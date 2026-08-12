Pangaea Logistics Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pangaea Logistics Solutions hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 187,1 Millionen USD gegenüber 156,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at