Pantaloons Fashion Retail: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pantaloons Fashion Retail äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,17 INR gegenüber -1,810 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,82 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at