Paper Corea: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Paper Corea ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Paper Corea die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -39,79 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Paper Corea ein EPS von -56,000 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paper Corea in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 68,83 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 71,71 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Paper Corea hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 108,590 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -54,000 KRW je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,10 Prozent auf 266,67 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 290,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at