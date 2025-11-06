|
06.11.2025
Par Pacific stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Par Pacific stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Par Pacific hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

