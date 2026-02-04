Paradeep Phosphates: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Paradeep Phosphates präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paradeep Phosphates noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 57,49 Milliarden INR gegenüber 41,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at