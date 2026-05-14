Paramount Resources Lt A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Paramount Resources Lt A hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,37 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paramount Resources Lt A 8,90 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,79 Prozent zurück. Hier wurden 280,4 Millionen CAD gegenüber 349,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at