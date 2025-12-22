NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
22.12.2025 14:56:00
Paramount says Larry Ellison now personally guarantees $40 billion of the Warner Bros. bid
Larry Ellison now provides a “personal guarantee” of $40 billion of the financing for Paramount’s $108 billion offer to buy Warner Bros. Discovery.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
