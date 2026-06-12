Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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12.06.2026 23:53:31
Paramount’s $111bn takeover of Warner Bros wins US antitrust approval
Deal is critical to David Ellison’s ambition to create new media empireWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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