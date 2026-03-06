Parex Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Parex Resources gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,09 CAD. Im letzten Jahr hatte Parex Resources einen Gewinn von -0,980 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Parex Resources mit einem Umsatz von insgesamt 308,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 334,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,84 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Parex Resources ein EPS von 0,820 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,49 Milliarden CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,23 Milliarden CAD.

