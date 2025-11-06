Parex Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Parex Resources hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,890 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 303,9 Millionen CAD, gegenüber 351,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at