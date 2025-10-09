Park Electrochemical Aktie
WKN DE: A2PN0J / ISIN: US70014A1043
|
09.10.2025 22:41:09
Park Aerospace Corp. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Park Aerospace Corp. (PKE) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $2.40 million, or $0.12 per share. This compares with $2.06 million, or $0.10 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $16.38 million from $16.71 million last year.
Park Aerospace Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.40 Mln. vs. $2.06 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.10 last year. -Revenue: $16.38 Mln vs. $16.71 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Park Electrochemical Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Park Electrochemical Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Park Electrochemical Corp Registered Shs
|17,50
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street letztlich schwächer -- ATX schließt mit Gewinnen -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal in Grün -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feierte unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street bewegte sich leicht nach unten. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.