Parker Hannifin Aktie

WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

06.11.2025 14:13:45

Parker Hannifin Corp. Q1 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) reported earnings for its first quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.

The company's bottom line totaled $808 million, or $6.29 per share. This compares with $698 million, or $5.34 per share, last year.

Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $927 million or $7.22 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $6.62 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 3.7% to $5.084 billion from $4.904 billion last year.

Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $808 Mln. vs. $698 Mln. last year. -EPS: $6.29 vs. $5.34 last year. -Revenue: $5.084 Bln vs. $4.904 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $7.10

