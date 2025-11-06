Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|
06.11.2025 14:13:45
Parker Hannifin Corp. Q1 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) reported earnings for its first quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $808 million, or $6.29 per share. This compares with $698 million, or $5.34 per share, last year.
Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $927 million or $7.22 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $6.62 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $5.084 billion from $4.904 billion last year.
Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $808 Mln. vs. $698 Mln. last year. -EPS: $6.29 vs. $5.34 last year. -Revenue: $5.084 Bln vs. $4.904 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $7.10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.