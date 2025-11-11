Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|
11.11.2025 16:40:22
Parker Hannifin Strikes $9.25 Billion Deal To Build Filtration Powerhouse
This article Parker Hannifin Strikes $9.25 Billion Deal To Build Filtration Powerhouse originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parker Hannifin Corp.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: S&P 500 gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25