Pasithea Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C3B5 / ISIN: US70261F1030
|
04.05.2026 13:37:06
Pasithea Therapeutics Appoints Kartik Krishnan As CMO
(RTTNews) - Pasithea Therapeutics Corporation (KTTA) said on Monday that it has appointed Kartik Krishnan as chief medical officer with effect from May 1.
Krishnan has over 20 years of experience in clinical development, pharmacovigilance, clinical operations, and others.
Prior to joining Pasithea, Krishnan was chief executive officer at OncoNano Medicines, a privately held company developing anti-cancer assets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.