PASSAGE BIO, INC. Q3 Loss Decreases, Beats Estimates
(RTTNews) - PASSAGE BIO, INC. (PASG) announced Loss for third quarter that decreased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$7.75 million, or -$2.44 per share. This compares with -$19.34 million, or -$6.15 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$2.97 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
PASSAGE BIO, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.75 Mln. vs. -$19.34 Mln. last year. -EPS: -$2.44 vs. -$6.15 last year.
