13.11.2025 06:31:28
PATRIZIA SE legte Quartalsergebnis vor
PATRIZIA SE gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 EUR gegenüber -0,100 EUR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat PATRIZIA SE 72,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
