Paycom Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paycom Software präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,34 USD gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paycom Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 531,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 483,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at