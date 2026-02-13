Paycom Software vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Paycom Software hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 2,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paycom Software noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 493,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 544,3 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 8,08 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 8,92 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at