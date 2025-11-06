Paylocity mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paylocity hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Paylocity in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 408,2 Millionen USD im Vergleich zu 363,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

