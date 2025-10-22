People's Bank Of Commerce Aktie
ISIN: US7103111016
|
22.10.2025 23:50:34
PBCO Financial Corporation Profit Rises In Q3
(RTTNews) - PBCO Financial Corporation (PBCO) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $2.05 million, or $0.39 per share. This compares with $1.93 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $6.90 million from $6.32 million last year.
PBCO Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.05 Mln. vs. $1.93 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.36 last year. -Revenue: $6.90 Mln vs. $6.32 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu People's Bank Of Commercemehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu People's Bank Of Commercemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte gaben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notierte leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.