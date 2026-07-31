PC Connection informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PC Connection gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PC Connection in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 854,0 Millionen USD im Vergleich zu 759,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at