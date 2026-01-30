PCA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PCA hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

PCA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,23 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,40 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,54 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at